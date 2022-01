Résumé : De son surgissement, incarné par Mel Gibson, à sa renaissance, portée par Tom Hardy et Charlize Theron, la saga Mad Max a traversé pied au plancher quatre décennies de cinéma. Dopés à l’adrénaline, noircis par la hantise de la dévastation, les Mad Max soulignent l’influence destructrice des hommes sur le monde. Mad Max, au-delà de la radicalité est une plongée dans l’œuvre phare de George Miller, créateur lucide et ambitieux, qui espère prendre les hommes de vitesse pour ouvrir une voie vers un futur vivable.

♥♥♥♥♥

L’engouement critique et publique suscité par Mad Max: Fury Road (2015) prouvait que la saga post-apocalyptique de George Miller n’avait rien perdu de sa verve d’antan. Toujours lancée sur les routes du bush australien, la caméra du réalisateur capturait avec la même puissance la violence d’un monde dystopique frappée par les accalmies climatiques. Si la sortie de chaque Mad Max donna lieu à la publication de nombreux articles théoriques, plus rares sont les écrits ayant tenté d’appréhender les différentes facettes de l’ensemble de la franchise (citons ici l’étude d’Antonio Dominguez Leiva, Mad Max. L’apocalypse sera mautorisée, parue en 2016 aux Éditions du Murmure). Coécrit par cinq membres du collectif Playlist Society, cet ouvrage assume son ambition en consacrant chacun de ses quatre chapitres à un opus de la saga en particulier. Si cette approche prenait le risque d’oublier la structure générale de la fresque en se consacrant à l’étude séparée de chacune de ses vignettes, les auteurs ont pris soin de recontextualiser chaque film à la lumière de l’ensemble de la quadrilogie et de ses quarante années d’existence. Retraçant l’ensemble de la carrière de George Miller, l’introduction de Nico Prat prouve ainsi en quoi l’éclectisme apparent du cinéaste n’empêche la présence de nombreuses cohérences thématiques et stylistiques. Ce sont celles-ci que l’on retrouve déclinées et finement analysées au fil des différents chapitres de l’ouvrage.

Tout en revenant sur des motifs ou des tropes déjà longuement commentés ailleurs (le genre du road-movie, la violence, les enjeux sociaux et politiques soulevées par Miller), les auteurs proposent de nombreuses analyses de séquences et de retours détaillés sur les particularités de chaque tournage pour prouver les qualités formelles de la mise en scène ainsi que les capacités d’adaptation et de renouvellement du réalisateur. Les questions relatives au montage ou à la qualité topographique des décors font ainsi écho à l’étude de thématiques et de problématiques singulières (la question de l’enfance ou la représentation de la femme qui sont ici finement remis en perspective afin de relativiser le radicalisme généralement imputé à la démarche de Miller).

Au fil des pages, l’ouvrage répond à sa préoccupation première : renouveler le regard généralement posé sur la franchise, s’appuyant sur les assises théoriques et critiques établies pour mieux comprendre la sidération procurée par la vision des films tout en prouvant l’actualité de leur pertinence au regard du cinéma contemporain. Si l’on regrette l’absence d’une bibliographie qui aurait permis d’appuyer l’effort de synthèse proposé par chacun des auteurs, on ne peut que louer la clarté théorique et la grande qualité analytique de ce beau projet.