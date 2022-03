Attendue le 5 mai sur la plateforme de streaming, la série dévoile les premières images de The Pentaverate. L’occasion d’apercevoir les multiples rôles qu’y tiendra son créateur Mike Myers.

La nouvelle série comique de Netflix par Mike Myers, sur les manigances mystiques d’une société secrète, s’est offert une bande-annonce donnant un avant-goût des huit personnages que le comédien incarnera.

La voix de Jeremy Irons (House of Gucci), qui officie en tant que narrateur, nous présente une société secrète créée en 1347 par cinq érudits ayant compris que la peste noire était causée par des puces sur des rats. Cependant, l’Église les qualifia d’hérétiques, persuadée que la peste était une punition de Dieu. Ces hommes ont donc formé une société secrète bienveillante dans le but d’influencer les événements mondiaux, connue sous le nom de The Pentaverate.

Fidèle à son penchant pour les rôles multiples, Mike Myers prêtera à ses traits à huit personnages à la hauteur de son excentricité : un journaliste canadien qui entreprend de démasquer le Pentaverate afin de récupérer son emploi ; un théoricien du complot souhaitant également exposer la société secrète ; un animateur de radio complotiste d’extrême droite très en vue, le membre le plus haut gradé du Pentaverate ; un ancien magnat des médias ; un ex-oligarque russe ; un vieux manager de rock and roll et un génie de la technologie qui a inventé le super ordinateur du Pentaverate baptisé MENTOR.

À ses côtés, Keegan-Michael Key (Get Out) incarnera Hobart Clark, un physicien du nucléaire recruté par le Pentaverate afin de résoudre la catastrophe du changement climatique. Ken Jeong (Very Bad Trip) sera Skip Cho, un magnat de casino avec une connaissance approfondie de la théorie du chaos des conditions météorologiques. Lydia West (Years and Years) campera Reilly Clayton, la collègue de la station de radio canadienne.

Jennifer Saunders (Mort sur le Nil) jouera également un double rôle puisqu’elle apparaîtra en tant que Maester et Saester de Dubrovnik. Le premier est l’enquêteur en chef du Pentaverate chargé d’enquêter sur des morts suspectes, et l’autre sa sœur, protectrice d’une clé de rechange pour l’appareil de vote de la société.

Debi Mazar (Wonder Wheel) est, quant à elle, une assistante exécutive du Pentaverate de grande confiance, et Richard McCabe (1917), le chef de la sécurité de la société.

The Pentaverate comptera six épisodes d’une demi-heure réalisés par Tim Kirby (Veep, Fleabag) et sera disponible à compter du 5 mai sur Netflix.

Emilie Bollache