À l’occasion du CinemaCon, une suite au film culte de 1987, Dirty Dancing, a été annoncée avec Jennifer Grey.

Réalisé par Emile Ardolino, Dirty Dancing suit Frédérique Houseman (Jennifer Grey), dite « Bébé », une jeune fille de dix-sept ans au cours de l’été 1963 avec sa riche famille new-yorkaise à la pension de famille Kellerman située dans l’État de New York, dans la région des montagnes Catskill. Pendant son séjour, elle se retrouve mêlée à la vie des employés de la pension, notamment de Penny et Johnny (Patrick Swayze). Pour pallier l’absence de cette dernière, Bébé offre de la remplacer dans un spectacle de danse, l’amenant à suivre des cours avec Johnny.

Film à petit budget et aux acteurs encore inconnus, Dirty Dancing est devenu un véritable succès qui ne cesse de marquer la culture populaire. Après avoir donné naissance à une série de courte durée diffusée en 1988, Dirty Dancing 2 a vu le jour en 2004 par Guy Ferland (The Walking Dead, Homeland). Malgré son titre et la présence de Patrick Swayze en professeur de danse, il ne s’agit aucunement d’une suite au film de 1987 et n’en reprend que le schéma narratif. Récemment, c’est un téléfilm en 2017 avec Abigail Breslin (Retour à Zombieland) qui s’est positionné en tant que remake mais les critiques ont été particulièrement négatives.

Selon EW, Jennifer Grey travaillait depuis 2020 en tant que productrice sur un mystérieux projet se déroulant dans les années 90. La possibilité n’est pas écartée qu’il s’agisse de cette suite annoncée au CinemaCon. Aucun détail n’a été révélé, si ce n’est une voix-off sur des images du film d’origine annonçant que « Jennifer Grey retourne chez les Kellerman dans le prochain chapitre ».

La même année, Deadline avait confirmé la mise en chantier d’un nouveau Dirty Dancing avec l’actrice. Jonathan Levine (Séduis-moi si tu peux !) était alors annoncé en tant que réalisateur d’après un scénario de Mikki Daughtry et Tobias Iaconis (À deux mètres de toi).

Emilie Bollache