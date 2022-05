L’acteur Ray Liotta, notamment connu pour son rôle dans Les Affranchis de Martin Scorsese, est décédé à l’âge de 67 ans.

L’acteur Ray Liotta serait décédé dans son sommeil au cours de la nuit du mercredi 25 mai au jeudi 26, a rapporté The Hollywood Reporter. Sa compagne Jacy Nittolo était avec lui lors de son décès en République Dominicaine pour le tournage de Dangerous Waters sur lequel il avait commencé à travailler une semaine auparavant.

Né dans le New Jersey en 1954, Ray Liotta a été adopté à l’âge de six mois par Mary et Alfred Liotta et ne se destinait pas à la carrière d’acteur : « Quand j’étais enfant, je jouais à des jeux de rôle mais je n’ai jamais voulu être acteur », a-t-il déclaré en 2012.

« Je faisais du sport tout le temps. Basketball, baseball, football, quelle que soit la saison. Mais je me souviens qu’en terminale, le basket s’est arrêté et le professeur de théâtre m’a demandé si je voulais être dans la pièce. Donc, comme je n’avais rien à faire et que j’avais l’habitude de traîner un peu partout, j’ai accepté. »

Ray Liotta étudie ensuite la comédie à l’université de Miami et en sera diplômé en 1978. Barman à Broadway, il fera ses débuts à la télévision dans Another World jusqu’en 1981. Après une première incursion à l’âge de 30 ans au cinéma, l’acteur commence à être remarqué grâce à son rôle de mari violent dans Dangereuse sous tous rapports en 1986.

Trois ans plus tard, il jouera au côté de Kevin Costner dans Jusqu’au bout du rêve avant d’être révélé en 1990 en tant que gangster avec Robert De Niro et Joe Pesci dans Les Affranchis de Martin Scorsese. « [Ce film] a définitivement sa propre vie », a-t-il expliqué. « Les gens le regardent encore et y réagissent toujours. De nouvelles générations arrivent, s’y connectent vraiment émotionnellement et, même aujourd’hui, des adolescents viennent me voir. »

Ses performances feront sa renommée dans des rôles brutaux et violents dont il aura du mal à se défaire : « Ce n’est pas qui je suis. Personnellement, je ne me suis jamais battu de ma vie. Pourtant, je suis resté coincé avec ce rôle de dur à cuire. J’ai peut-être un peu trop géré ma carrière [après Les Affranchis]. Je ne voulais pas [encore] jouer un méchant, alors j’ai laissé passer de bonnes choses avant de finalement pouvoir jouer un bon gars. »

Ray Liotta avait, en effet, été approché pour jouer le personnage de Ralphie Cifaretto dans la série d’HBO encensé Les Soprano, rôle revenu à Joe Pantoliano.

Récemment, l’acteur est apparu dans Marriage Story de Noah Baumbach, No Sudden Move de Steven Soderbergh et Many Saints of Newark – Une histoire des Soprano d’Alan Taylor.

Emilie Bollache

Dangereuse sous tous rapports de Jonathan Demme (1986)

Jusqu’au bout du rêve de Phil Alden Robinson (1989)

Les Affranchis de Martin Scorsese (1990)

Copland de James Mangold (1997)

Narc de Joe Carnahan (2002)

Marriage Story de Noah Baumbach (2019)