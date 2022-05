L’actrice Blake Lively se lance derrière la caméra avec l’adaptation du roman graphique Seconds de Bryan Lee O’Malley dont le scénario est écrit par Edgar Wright qui retrouve l’auteur après avoir lui-même adapté son œuvre Scott Pilgrim.

Publié en 2014, Seconds raconte l’histoire de Katie Clay, la chef du très apprécié restaurant Seconds, qui s’apprête à en ouvrir un autre en centre-ville. Tout s’effondre lorsque sa relation avec un autre chef s’épuise, les travaux du nouveau restaurant sont en suspens, le retour de son ex et l’accident en cuisine d’une serveuse.

Elle reçoit alors le pouvoir de corriger ses erreurs passées en les écrivant dans un cahier, puis en mangeant un champignon avant de s’endormir. Mais son désir de réparer chaque petit aspect de sa vie menace de l’éloigner de celle qu’elle avait initialement, en plus de déchirer le voile entre le temps et l’espace.

Seconds est le premier roman graphique de Bryan Lee O’Malley après le dernier tome de sa série Scott Pilgrim en 2010. Celle-ci avait déjà fait l’objet d’une adaptation la même année par Edgar Wright (Last Night in Soho) qui écrira à nouveau un scénario tiré de l’univers de Bryan Lee O’Malley avec Seconds.

Blake Lively avait déjà fait un premier pas vers la réalisation avec la direction d’un clip musical pour Taylor Swift, I Bet You Think About Me. Celui-ci avait été nommé pour les Academy of Country Music Awards 2022.

Star du petit écran avec la série Gossip Girl, Blake Lively s’est petit à petit fait une carrière à Hollywood. Elle a notamment tenu l’un des rôles principaux dans The Town de Ben Affleck, joué au côté de Ryan Reynolds dans Green Lantern et été dirigée par Oliver Stone pour Savages. Dernièrement, elle a tenu le rôle principal dans Le Rythme de la vengeance de Reed Morano.

Son premier film est chapeauté par le studio Searchlight, filiale de la 20th Century Fox, dont l’ambition est de produire des films d’auteurs. Parmi ses succès, Juno, Slumdog Millionaire, Sideways et Little Miss Sunshine.

Emilie Bollache