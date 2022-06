Suscitant la curiosité depuis de nombreux mois, le biopic romancé sur la vie de Marilyn Monroe diffusé enfin ses premières images avant sa sortie sur Netflix le 23 septembre.

Adapté du roman du même nom écrit par Joyce Carol Oates, Blonde retrace la vie, largement romancée, de Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jeane Mortenson, dans le milieu sexiste hollywoodien. En développement depuis plus de dix ans, son réalisateur Andrew Dominik (L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford) obtient finalement en 2019 le soutien financier de Netflix afin de concrétiser son projet.

Les attentes vis-à-vis du film ont explosé suite à l’annonce de divergences artistiques entre le cinéaste et la plateforme de streaming, qui reproche des nombreuses scènes sexuelles violentes et graphiques. Une curiosité renforcée par la classification NC-17 apposée au film et qui en déconseille le visionnage pour les moins de dix-sept ans.

Débutant en noir et blanc, la bande-annonce de Blonde rappelle les insécurités de Marilyn Monroe dans un décor typique des années 50. Fortes d’une lumière travaillée, et rehaussées par les flashs des appareils photo, certaines images basculent en couleurs, notamment sur le tapis rouge et la salle de cinéma.

Sur fond de la célèbre chanson Diamonds Are a Girl’s Best Friend, interprétée par la véritable Marilyn Monroe à l’occasion de la comédie musicale Les hommes préfèrent les blondes de Phil Karlson en 1953, Ana de Armas (À Couteaux Tirés) dévoile l’étendue de son talent pour incarner les différents visages du sex-symbol féminin, soulignés par les miroirs de sa coiffeuse.

Des images qui montrent le soin apporté à la mise en scène, ainsi que l’importance de l’aspect psychologique qui sera abordé. Un travail minutieux confirmé par Ana de Armas :

« J’ai lu le roman de Joyce, étudié des centaines de photographies, vidéos, enregistrements audio, films, tout ce sur quoi je pouvais mettre la main. Chaque scène est inspirée d’une photographie existante. Nous examinions chaque détail et débattions de ce qu’il s’y passait. La première question était toujours : « Qu’est-ce que Norma Jeane ressentait ici ? » Nous voulions raconter le côté humain de son histoire. Sa renommée est ce qui a fait de Marilyn la personne la plus visible au monde, mais c’est elle qui a aussi rendu Norma invisible. Notre film n’est ni linéaire ni conventionnel ; c’est censé être une expérience sensorielle et émotionnelle. Le film évolue avec ses sentiments et ses expériences. »

Blonde sortira le 23 septembre sur la plateforme de streaming Netflix.

Emilie Bollache