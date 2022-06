Résumé : Moitié manuel à l’usage des étudiants de cinéma, moitié hymne à de légendaires cinéastes et professionnels du cinéma, ce livre divertissant et drôle passionne tout en éduquant, mine de rien, à la fois les connaisseurs et les amoureux du cinéma.

♥♥♥♥♥

Les mémoires de Paul Hirsch, monteur pour Brian De Palma, George Lucas, John Hughes, Taylor Hackford, Ron Underwood, Joel Schumacher, ou encore Brad Bird, se présentent comme un document passionnant et essentiel pour qui souhaite comprendre les spécificités et évolutions de ce secteur essentiel de la création cinématographique. En consacrant chaque chapitre à un film en particulier, Hirsch valorise à la fois l’importance du contexte de production dans la préparation de son travail ainsi que les développements techniques dont profita sa profession du début des années 1970 jusqu’aux années 2010. Quarante années d’activité durant lesquelles Hirsch s’employa à échafauder la narration audio-visuelles de certains des plus grandes productions du cinéma américain. Si Carrie (1974) et Phantom of the Paradise (1976) lui permettent d’expérimenter la technique du split-screen chère à Brian De Palma, le premier Star Wars (1977) lui permet d’envisager l’avenir à la lumière d’un nouveau type d’effet spécial initié par le visionnaire George Lucas. Cette (r)évolution technologique permet à Hirsch de s’attarder sur les multiples singularités du montage, revenant avec force de détails sur les qualités de telle table ou de tel type de montage et de matériau (pellicule, vidéo, puis numérique). Sur ce point, le monteur se révèle un fin pédagogue. Employant diverses analogies, Hirsch fait comprendre au profane les difficultés et possibilités de ses outils, ne se contentant jamais de contourner le versant méthodologique de son métier mais prenant toujours soin de bien en éclairer et expliciter les termes.

Ce souci de clarté se retrouve à travers son style vif et limpide qui aborde de front certains sujets délicats. Ainsi de la question de l’auteur, toujours très sensible au sein de l’œuvre cinématographique, fruit d’une collaboration et d’une communications constantes entre les différents membres de l’équipe de tournage.

Ne cherchant jamais à se substituer au réalisateur mais valorisant tout autant sa fonction dans l’architecture narrative du film, Hirsch revient sur les différences et points communs entre le travail du monteur et celui du cinéaste. Ces rapprochements explicitent le passage ponctuel de Hirsch derrière la caméra et mettent en évidence l’apport créatif du découpage qui peut, à lui seul, déterminer les enjeux dramatiques des images et des sons.

Si l’on aurait souhaité un cahier iconographique permettant d’illustrer les propos de l’auteur à partir de photographies d’archive, ce récit autobiographique se révèle précieux sur de nombreux points. Il permet d’abord de sortir de l’ombre un artiste talentueux du cinéma américain et de mieux comprendre les modalités de cette profession aussi secrète que nécessaire à l’existence du Septième art.