Le film de science-fiction post-apocalyptique du duo Bruno Samper et Kristina Buozyte a diffusé sa bande-annonce annonçant un univers singulier marqué par une crise écologique.

Écrit et réalisé par Bruno Samper et Kristina Buozyte, Vesper Chronicles dépeint un futur dans lequel les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles isolées, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme.

Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en provenance des citadelles s’écrase avec à son bord une mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte…

La bande-annonce de Vesper Chronicles nous présente en effet un univers marqué et peuplé d’une végétation inconnue qui cache des cadavres abandonnés dans la boue et les vestiges d’une société qui exploitait les richesses de la Terre. Le personnage de Vesper y déambule tristement jusqu’au jour où des vaisseaux s’invitent dans son quotidien et lui révèle son véritable potentiel.

Empreinte d’une atmosphère mélancolique vis-à-vis d’un monde qui n’est plus que l’ombre de ce qui l’était, les premières images de Vesper Chronicles bénéficient d’une lumière et d’une palette de couleurs soignées, faisant écho aux paroles d’un personnage sur la menace dissimulée derrière l’apparente beauté des lieux.

Le film fait suite à la précédente collaboration entre Bruno Samper et Kristina Buozyte sur Vanishing Waves en 2012 dans lequel un scientifique entre dans les pensées d’une femme plongée dans le coma.

Raffiella Chapman (Miss Peregrine et les enfants particuliers) interprétera le rôle de Vesper et Eddie Marsan (Ray Donovan) celui de son père. Rosy McEwen (L’Aliéniste) et Richard Brake (The Mandalorian) sont également présents au casting.

Initialement prévu pour le 10 août, Vesper Chronicles parviendra finalement dans nos salles françaises le 17, distribué par Condor.

Emilie Bollache