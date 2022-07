L’acteur Michael Shannon passe derrière la caméra afin de porter sur grand écran la pièce de théâtre de Brett Nevey, Eric Larrue, qui suit une mère après la tuerie de masse commise par son fils de 17 ans.

Michael Shannon (Nocturnal Animals, Midnight Special, À couteaux tirés) fera ses débuts en tant que réalisateur avec Eric Larue, un film basé sur la pièce de Brett Neveu. Celle-ci a été présentée en 2002 sur les planches du Red Orchid Theatre de Chicago, où Michael Shannon a commencé sa carrière. Brett Neveu se chargera également de l’écriture du script.

Sa pièce de théâtre Eric Larue est une réponse à la fusillade de 1999 au lycée de Columbine dans le Colorado. Le film suivra Janice, la mère d’Eric qui, à 17 ans, tue trois de ses camarades de classe. Celle-ci doit faire face aux mères des victimes et se rendre en prison pour une visite top longtemps retardée. L’histoire ne tournera pas autour de la violence mais du traumatisme qui la suit.

Le tournage devait débuter dans l’Arkansas mais, depuis l’annulation par la Cour suprême du droit à l’avortement, celui-ci est interdit, y compris en cas de viol et d’inceste, dans cet État. L’équipe s’est donc retirée pour tourner vers Wilmington, en Caroline du Nord.

En 2018, Michael Shannon s’était déjà lancé en tant que metteur en scène au théâtre avec une autre pièce de Brett Neveu, Traitor, une réinterprétation de An Enemy of the People, dans laquelle un homme armé ouvre le feu dans le lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride.

« Eric Larue a tant de choses à dire sur notre pays », a déclaré Michael Shannon. « Sur la façon dont nous essayons, parfois assez maladroitement, de gérer le traumatisme qui est si insidieux parce qu’il ne se présente pas ouvertement en termes concrets la plupart du temps. Quand j’ai lu le scénario, j’ai tout de suite su que je devais le réaliser. Je l’ai vu. Je l’ai entendu. Je pouvais le ressentir. Et je voulais m’assurer qu’il recevrait l’adaptation adéquate dans tous ses aspects, car en fin de compte, c’est une chose extraordinairement délicate. »

En attendant, l’acteur sera prochainement présent dans Bullet Train de David Leitch avec Brad Pitt.

Emilie Bollache