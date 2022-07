L’acteur qui incarnait Sonny Corleone dans Le Parrain de Francis Ford Coppola, aussi connu pour ses collaborations avec Michael Mann, James Gray, Norman Jewison, Sam Peckinpah et Rob Reiner, nous a quittés dans la soirée du mercredi 6 juillet 2022.

C’est un très grand nom du Nouvel Hollywood qui s’est éteint ce mercredi 6 juillet. Né dans le Bronx en 1940 de parents juifs immigrés, James Caan souhaitait pourtant d’abord faire carrière dans le football avant de découvrir le théâtre à l’Université Hofstra, puis le cinéma qui fera de lui une véritable icône.

Il fait ses premiers pas dans Irma la Douce de Billy Wilder, en 1963, où il incarne un soldat en arrière-plan. Il décroche son premier véritable rôle l’année suivante dans Une femme dans une cage de Walter Grauman. Puis il est repéré par Howard Hawks et sa carrière démarre. Il enchaîne avec Ligne rouge 7000 et El Dorado, respectivement en 1965 et 1966, aux côtés de John Wayne et Robert Mitchum.

Sa collaboration avec Francis Ford Coppola en 1969 pour Les gens de la pluie marque son entrée dans le Nouvel Hollywood. Après avoir collaboré avec les stars de l’âge d’or, il entame ainsi une nouvelle page de l’histoire qui le mène au rôle de Sonny Corleone dans les deux premiers volets du Parrain (1972 et 1974).

Il poursuit avec Norman Jewison, qui lui confie le rôle iconique du capitaine de l’équipe de Houston dans le Rollerball (1975), avec Sam Peckinpah dans Tueur d’élite (1976) et Claude Lelouche dans Un autre homme, une autre chance (1977). Il fait également une apparition dans le 1941 de Steven Spielberg, mais seulement pour une courte scène qui ne lui permet pas d’être crédité au générique.

Dans les années 80, il retrouve le monde de la pègre dans Le Solitaire de Michael Mann, incarnant Frank, un bandit méticuleux forcé de collaborer avec un caïd imprévisible. Personnage à l’opposé de Sonny Corleone, qui faisait preuve d’une impulsivité sans limite. Puis il travaille à nouveau avec Claude Lelouch dans Les Uns et les Autres (1981), et surtout avec Coppola dans Jardins de pierre (1987), où il endosse le costume d’un vétéran de guerre qui tente de limiter les ardeurs d’une nouvelle recrue fascinée par le conflit armé et l’éclat des médailles.

En 1988, le réalisateur Graham Baker en fait un autre vétéran dans Futur Immédiat, cette fois originaire de la police de Los Angeles, et s’associe avec Samuel Francisco, le premier policier extra-terrestre. Deux ans plus tard, Rob Reiner lui fait jouer un romancier à succès séquestré par son infirmière (Kathy Bates) dans Misery, adapté du roman de Stephen King.

Après une décennie dense mais plus sobre dans les années 90, c’est en 2000 qu’il revient sur le devant de la scène, auréolé de ses interprétations passées. James Gray, entre autres, lui donne le rôle d’un chef d’entreprise corrompu qui ne rechigne pas à saboter le matériel de ses concurrents dans The Yards.

S’il a été nommé aux Oscars et aux Golden Globes, l’ensemble de sa carrière marquée par des personnages de criminels au visage impénétrable est récompensé en 1999 lors du Hollywood Film Festival et en 2003 durant le Florida Film Festival. Le grand James Caan est mort ce jeudi 6 juillet à l’âge 82 ans, annoncée sa famille sur son compte Twitter.

Joffrey Liagre