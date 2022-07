Après avoir annoncé qui tiendra son rôle, Madonna est revenue sur sa décision de diriger elle-même le film qui retracera sa vie afin d’empêcher un homme de s’approprier son histoire extraordinaire.

Il y a déjà deux ans que la célèbre chanteuse avait annoncé vouloir écrire et réaliser un film sur sa vie. Toujours sans titre, le projet avance pourtant avec l’intégration récemment de Julia Garner dans le rôle-titre.

L’actrice de 28 ans a été révélée au grand public grâce à la série Netflix, Inventing Anna, revenant sur l’histoire d’Anna Delvey et la façon dont elle a arnaqué la haute société new-yorkaise en se faisant passer pour une héritière russe.

Madonna s’est depuis confiée à Variety sur son choix d’être autant impliquée sur le projet et les difficultés rencontrées : « Je me retrouve avec un très long script qu’il est vraiment difficile pour moi de raccourcir. Je me suis efforcé de le réduire, mais c’est comme me couper les membres ». La chanteuse a notamment écrit celui-ci avec la scénariste Diablo Cody qui a notamment remporté en 2008 l’Oscar du meilleur scénario originel avec Juno de Jason Reitman.

« J’ai eu une vie extraordinaire », ajoute la chanteuse. « Je dois faire un film extraordinaire. C’était aussi une frappe préventive car beaucoup de gens essayaient de faire des films sur moi. Surtout des hommes misogynes. Alors j’ai mis mon pied en travers de la porte et j’ai dit : « Personne ne va raconter mon histoire à part moi. »

Ce biopic ne marquera pas les débuts de Madonna à la réalisation puisque celle-ci possède déjà deux films à son actif, moyennement accueillis par la critique. Obscénité et Vertu, sorti en 2008, retrace le parcours de trois amis à Londres qui rêvent d’une vie plus noble alors qu’ils touchent le fond. W.E. : Wallis & Édouard traite, dans les années 30, de la relation amoureuse entre le prince de Galles et l’Américaine Wallis Simpson qui mènera à son abdication en 1936.

En attendant une potentielle date de sortie, Madonna sera prochainement présente, sous les traits d’Evan Rachel Wood, dans un autre biopic, celui de Weird Al Yankovic, incarné par Daniel Radcliffe.

Emilie Bollache