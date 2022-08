La célèbre interprète de Sandy Olsson dans la comédie musicale Grease a poussé son dernier souffle des suites d’un long combat contre le cancer du sein le 8 août, entourée de sa famille en Caroline du Sud.

La chanteuse australienne, membre du duo star formé avec John Travolta pour le classique Grease en 1978, est décédée dans son ranch californien au côté de son mari, John Easterling.

Celui-ci s’est exprimé sur Facebook : « Olivia a été un symbole de triomphe et d’espoir pendant plus de 30 ans, en partageant son parcours contre le cancer du sein. Son inspiration et son expérience avec la phytothérapie se poursuivront avec la Fondation Olivia Newton-John, dédiée à la recherche sur le cancer. »

Anglaise élevée en Australie, Olivia Newton-John débute sa carrière en tant que chanteuse, véritable sensation country-pop dans les années 1970 et 1980. L’artiste a vendu plus de 100 millions d’albums au cours de ses cinq décennies dans la musique.

Sa popularité connaît une nouvelle dimension lorsqu’elle est choisie pour jouer Sandy Olsson face à John Travolta dans le rôle de Danny Zuko pour Grease de Randal Kleiser en 1978. L’acteur n’avait pas caché son enthousiasme de la voir participer au film : « Elle a une voix superbe, et j’étais persuadé qu’il ne pourrait pas y avoir de meilleurs choix pour Sandy dans l’univers. »

Réalisé avec 6 millions de dollars, le film en rapporte 395, soit 1,7 milliard de dollars d’aujourd’hui. Il s’agit de la comédie musicale américaine la plus rentable du 20e siècle. Sa bande originale a occupé les premières places des hits parades avec les hits You’re the One That I Want et Summer Nights en tête. Le solo d’Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, est devenu un tube international.

La chanteuse quitte alors ses airs de gentille petite fille pour embrasser une version plus sexy, à l’image du personnage de Sandy à la fin du film. Ses albums et les bandes originales des films auxquels elle participe deviennent tous des succès, tel que Xanadu (1980) de Robert Greenwald où elle fait équipe avec Gene Kelly.

Olivia Newton-John est cependant diagnostiquée pour la première fois d’un cancer du sein en 1992. En 2017, après 25 ans de rémission, elle annonce que sa maladie s’est propagée, l’obligeant a annulé une tournée.

Son partenaire John Travolta a partagé son chagrin à l’annonce de son décès sur Intragram : « Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous nous reverrons sur la route et nous serons à nouveau ensemble. À toi dès le premier instant où je t’ai vu et pour toujours ! Ton Danny, Ton John ! »

Emilie Bollache