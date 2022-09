Après avoir lancé sa mise en développement en février dernier, Amazon a donné son accord final pour la série Blade Runner 2099, produite par Ridley Scott, et qui se déroulera cinquante ans après les événements du dernier film.

« Blade Runner, réalisé par Ridley Scott, est considéré comme l’un des plus grands et influents films de science-fiction de tous les temps et nous sommes ravis de présenter Blade Runner 2099 à nos clients de Prime Video », a déclaré Vernon Sanders, directeur des studios Amazon.

« Nous sommes honorés de pouvoir dévoiler cette suite de la franchise Blade Runner, et convaincus qu’en faisant équipe avec Ridley [Scott], Alcon Entertainment, Scott Free Productions et la remarquablement talentueuse Silka Luisa, Blade Runner 2099 maintiendra l’intellect, les thèmes et l’esprit de ses prédécesseurs cinématographiques. »

Cette suite, sous forme de série limitée, sera, en effet, produite par Ridley Scott, réalisateur du film original de 1982, via sa société de production Scott Free. Silka Luisa est, quant à elle, derrière le scénario après avoir travaillé sur la série policière d’Apple TV+, Shining Girls, avec Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) et Jamie Bell (Sans aucun remords).

Les détails de Blade Runner 2099 sont encore gardés sous silence, seul son titre nous permet de déduire que l’intrigue se déroulera cinquante ans après Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve en 2017 et suite du film de Ridley Scott.

Il s’agira du premier traitement du film de science-fiction adapté du roman de Philip K. Dick Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? pour la télévision. En novembre 2021, Adult Swim avait diffusé une série animée intitulée Blade Runner : Black Lotus qui suivait, en 2032, les aventures d’une réplicante à la recherche de ses souvenirs.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre relation de travail avec nos amis d’Amazon », ont partagé Andrew Kosove et Broderick Johnson, co-PDG et co-fondateurs d’Alcon Entertainement, distributeur de Blade Runner 2049.

« Nous sommes plus que ravis de continuer à étendre le monde de Blade Runner avec le scénario provocateur que Silka [Luisa] a créé. Avec [elle], et nos partenaires d’Amazon et Scott Free Productions, nous espérons que nous pourrons être à la hauteur [des films de Ridley Scott et Denis Villeneuve] et ravir le public avec la prochaine génération de Blade Runner. »

Emilie Bollache