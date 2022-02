Après Le Seigneur des Anneaux, c’est maintenant au tour de Blade Runner d’être adapté en série afin d’alimenter la plateforme Prime Vidéo. Intitulée Blade Runner 2099, la série est produite par Ridley Scott et écrite par Silka Luisa.

Annoncée fin 2021 au micro de la BBC par Ridley Scott en personne, la série tirée de l’univers Blade Runner devient plus tangible tandis qu’Amazon officialise la mise en production pour sa plateforme de streaming. Déclarée en tant que top priorité, Blade Runner 2099 fait suite au film de 2017, Blade Runner 2049.

Ridley Scott est présent au titre de producteur exécutif mais, selon Deadline, en fonction de l’avancée du projet, il n’est pas exclu qu’il officie également en tant que réalisateur. De quoi appuyer la légitimité de cette suite.

La série est scénarisée par Silka Luisa qui n’a auparavant travaillé que sur des courts-métrages et téléfilms, à l’exception d’une prochaine série policière pour Apple TV+, Shining Girls, avec Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) et Jamie Bell (Sans aucun remords).

Comme l’indique son titre, Blade Runner 2099 devrait prendre place cinquante ans après les événements de Blade Runner 2049, lui-même une suite directe du premier film de Ridley Scott sorti en 1982 et adapté du roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?

L’histoire du premier opus se situe en 2019 à Los Angeles alors qu’un blade runner, autrement dit un chasseur de réplicants, des androïdes si avancés qu’ils ressemblent à s’y méprendre à des humains, du nom de Rick Deckard (Harrison Ford) est engagé par la société Tyrell, créateur des réplicants, afin de retrouver un groupe de dissidents.

Trente ans plus tard, en 2049, c’est le blade runner K (Ryan Gosling) qui est chargé d’enquêter sur une réplicante décédée d’une césarienne.

Aucune information sur l’intrigue de Blade Runner 2099 n’a été dévoilée. Si le film de Denis Villeneuve avait poursuivi les événements de Blade Runner, et rappelé Harrison Ford dans son rôle, rien n’est dit en ce qui concerne cette série. Il pourrait s’agir d’un récit indépendant, à l’image de la récente série d’animation Blade Runner : Black Lotus. Se déroulant en 2032, elle suit les aventures d’une réplicante à la recherche de ses souvenirs.

Toujours au micro de la BBC, Ridley Scott avait affirmé que la série serait d’une durée comprise entre huit et dix heures, découpée en dix épisodes. Un format qui s’aligne sur la prochaine série tirée d’un autre de ses films cultes, Alien.

Emilie Bollache