Sept ans après le triomphe de La La Land, le réalisateur américano-français Damien Chazelle offre une nouvelle déclaration d’amour à Hollywood avec son nouveau film Babylon, attendu dans les salles de cinéma en janvier prochain.

Présenté comme une ode à l’âge d’or d’Hollywood durant les années 1920 à Los Angeles, Babylon retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création de l’Empire hollywoodien.

Le récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous dans une ère de décadence et de dépravation sans limites.

Les dix images partagées par le studio Paramount démontrent une nouvelle fois la composition soignée de Damien Chazelle, notamment l’importance accordée à la lumière et aux couleurs.

Chacune présente les personnages qui seront au centre du récit, notamment Brad Pitt (Ad Astra) en célèbre acteur muet, Margot Robbie (The Suicide Squad), une star montante, et Tobey Maguire (Spider-Man : No Way Home), un comique burlesque.

Écrit et réalisé par Damien Chazelle, Babylon sera son cinquième long-métrage. Repéré en 2014 avec Whiplash, le cinéaste a connu une ascension fulgurante depuis.

Son dernier film, First Man : Le Premier Homme sur la Lune, sorti en 2018, revient sur les événements de la mission Apollo 11 qui permit à Neil Armstrong de devenir le premier homme à s’être posé sur la Lune le lundi 21 juillet 1969.

Un biopic qui sonnait comme une parenthèse au milieu de sa filmographie peuplée de films musicaux. Encore en 2020, Damien Chazelle signait chez Netlfix The Eddy, sa première série centrée sur un célèbre pianiste devenu copropriétaire d’un club de jazz en faillite à Paris.

Bien que Babylon ne soit pas défini comme un musical, mais en tant drame, il n’est pas à douter que la musique aura une importance capitale dans une intrigue sur le passage du cinéma muet au parlant.

Produit par la Paramount, le film sortira exclusivement dans les salles de cinéma le 18 janvier 2023.

Emilie Bollache