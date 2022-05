Déjà annoncé au casting, l’acteur qui a repris son rôle de Peter Parker dans le dernier Spider-Man : No Way Home tiendra celui de Charlie Chaplin dans le nouveau film de Damien Chazelle.

Le CinemaCon, rassemblement d’exploitants de cinéma à Las Vegas, continue de dévoiler des informations sur certains des films les plus attendus, dont Avatar et la suite de The Batman, avec cette fois des nouvelles du prochain Damien Chazelle.

Pour son sixième long-métrage, le réalisateur franco-américain, qui a su se faire rapidement une place dans le milieu hollywoodien, continue de lui rendre hommage après La La Land avec son prochain film, Babylon. Annoncé en 2019, ce film reviendra sur le monde du cinéma dans les années 1920, au moment du passage du muet au parlant.

D’abord présenté comme producteur, Tobey Maguire avait finalement été intégré à la distribution sans plus de précision sur son rôle. C’est maintenant chose faite grâce à la présentation du film au CinemaCon. L’acteur qui a récemment renfilé les collants de Spider-Man tiendra le rôle du maître incontesté du cinéma muet, Charlie Chaplin.

Les images ont permis d’apercevoir Brad Pitt (Ad Astra) dans la peau de John Gilbert, un célèbre acteur muet qui n’a pas réussi le passage au parlant, et Margot Robbie (The Suicide Squad) dans celle de Clara Bow, l’une des premières sex-symbol du cinéma muet. À l’origine, c’est Emma Stone (Cruella) qui avait été pressentie, suite à sa première collaboration avec le réalisateur sur l’acclamé La La Land.

Les noms de Li Jun Li (Quantico), Katherine Waterston (Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore), Max Minghella (The Handmaid’s Tale), Olivia Wilde (Le Cas Richard Jewell), Spike Jonze (Her), P. J. Byrne (Big Little Lies) et Phoebe Tonkin (The Originals) sont également confirmés au casting.

Si la majorité de leurs personnages n’ont pas été révélés, on sait cependant que Li Jun Li incarnera l’icône Anna May Wong et Max Minghella, le producteur star de la MGM, Irving Thalberg.

Emilie Bollache