Robert Pattinson renfilera bien le costume du Chevalier Noir pour une nouvelle aventure, toujours sous la houlette de Matt Reeves qui revient en tant que réalisateur.

Sans surprise, le patron de Warner Bros Toby Emmerich a bel et bien confirmé que la nouvelle itération du Batman aura droit à une suite lors du CinemaCon 2022 qui se tient actuellement à Las Vegas et rassemble les exploitants de salles de cinéma.

La nouvelle arrive à point nommé étant donné que le film de Matt Reeves continue son chemin au box-office avec 760 millions de recettes autour du monde et 4,1 millions de visionnage lors de sa première semaine sur HBO Max. Dépassant ainsi les autres succès de la plateforme de streaming, comme The Suicide Squad, Dune, Wonder Woman 1984 et Matrix Resurrections.

Une victoire pour Warner Bros puisque The Batman représentait sa première sortie dans les salles de cinéma depuis Tenet de Christopher Nolan qui s’était positionné en tant que sauveur durant l’été 2020 alors que la pandémie battait encore son plein. Une déception au box-office qui a poussé le studio à revoir sa stratégie avec la sortie de ses films en parallèle avec HBO Max. Une stratégie qui a également forcé Christopher Nolan à rompre avec ce studio d’origine.

« Merci à tous pour votre formidable soutien à The Batman », a déclaré Matt Reeves. « Nous n’aurions pas pu en arriver là sans la foi et l’enthousiasme de toutes vos équipes à travers le monde. Je suis ravi de revenir pour le prochain chapitre. »

The Batman voit le Riddler (Paul Dano), un tueur en série sadique, commencer à assassiner des personnalités politiques clés à Gotham. Cela oblige Batman à enquêter sur la corruption cachée de la ville, ce qui pourrait finir par réécrire l’histoire de la famille Wayne. Son investigation, menée avec l’aide de l’inspecteur Gordon (Jeffrey Wright) et Alfred (Andy Serkis), lui fait croiser le chemin de Catwoman (Zoe Kravitz), le Pingouin (Colin Farrell) et Carmine Falcone (John Torturro).

La fin révélait également la présence de Barry Keoghan (Les Éternels) dans le rôle du Joker, annonçant déjà la suite de cette version du Chevalier Noir portée par Robert Pattinson qui a su convaincre les spectateurs.

Emilie Bollache