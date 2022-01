Warner a dévoilé entre Noël et le jour de l’An, de nouvelles images de sa nouvelle version du Chevalier Noir de Gotham en se concentrant cette fois sur sa relation avec Catwoman.

Intitulée The Bat and The Cat, la nouvelle bande-annonce de The Batman débute par un montage alterné entre une journaliste pointant du doigt l’inaction de Bruce Wayne (Robert Pattinson), dont la famille est réputée philanthrope, et une course-poursuite entre son alter ego et le Pingouin (Colin Farrell).

Basées sur les apparences trompeuses, ces images mettent en lumière l’implication d’Alfred (Andy Serkis) dont un mensonge serait être la clé de cette affaire ainsi que la participation du personnage de Selina Kyle, alias Catwoman (Zoë Kravitz).

Discrète dans les précédentes bandes-annonces, cette héroïne reste toujours un mystère quant à ses intentions et le but qu’elle sert. Son alliance avec Batman cacherait d’autres desseins qu’une simple volonté d’arrêter l’Homme-mystère. Celle-ci se montre également un peu plus dans cet aperçu.

L’énigme que représente le Chevalier Noir semble le passionner au point de jouer un jeu avec lui et de sous-entendre que l’imposture qu’il représente participe au gouffre qu’est devenu Gotham. Lié aux Wayne et connaissant le secret de Bruce, il représentera sans aucun doute un adversaire dont l’intelligence contrastera avec le déchaînement de violence des autres ennemis du Batman et rappelle le Joker d’Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan.

Le film de Matt Reeves (La Planète des Singes : Suprématie) a, en effet, la lourde tâche de passer après cette trilogie acclamée de tous. Sa vision sombre et violente de ce super-héros sans pouvoirs pourrait apporter de l’originalité à l’un des comics les plus adaptés au cinéma.

Il faudra attendre sa sortie le 2 mars 2022 pour en juger.

Emilie Bollache