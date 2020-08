The Batman se dévoile dans cette première bande-annonce, mise en ligne ce samedi à l’occasion de la convention virtuelle DC FanDome avec des premières images de Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier Noir.

Après plusieurs photos publiées par le réalisateur Matt Reeves du costume du super-héros en février dernier, suivies par des clichés de la Batcycle et de la Batmobile, c’est au tour du trailer d’être enfin révélé.

Ces premières images de The Batman, rythmées par Something in the way de Nirvana, nous plonge dans un Gotham sombre et ténébreux. On y découvre le tant attendu Robert Pattinson (High Life, The lost City of Z), qui prêtera donc ses traits au justicier masqué et qui apparaît ici pour la toute première fois en Bruce Wayne.

Mais aussi le commissaire Gordon, interprété par Jeffrey Wright (Le Chardonneret, Only lovers left alive), Zoë Kravitz (Big Little Lies, Les animaux fantastiques) en Catwoman, et Colin Farrell (The Gentlemen, Les proies), méconnaissable en Pingouin.

Le super-héros affrontera cette fois Edward Nashton (Le Sphinx), un homme mystérieux aux méthodes violentes, campé par Paul Dano (Okja, Youth). Son rôle n’apparaît pas encore dans la bande annonce. Le réalisateur de La planète des singes précise par ailleurs que le film ne sera pas une origin story et ne se concentrera donc pas sur la manière dont Bruce Wayne est devenu Batman.

« I am vengeance ». Telle est la phrase troublante qui vient clore ce trailer et qui ancre ce Batman dans un univers plus froid, torturé et violent que dans les précédentes versions. La vengeance semble donc être un thème très présent au sein du récit et les tons sombres laissent présager une ambiance pesante tout au long du film.

Le casting devrait également faire apparaître John Turturro en Carmine Falcone, Andy Serkis dans le rôle d’Alfred Pennyworth, et encore Peter Sarsgaard et Jayme Lawson. Un sacré casting, en somme.

Après avoir été interrompu à cause de la pandémie du Covid-19 en mars dernier, le tournage devrait reprendre en septembre. Il faudra donc attendre octobre 2021 pour voir The Batman dans les salles obscures.

Olivia Daëron-Precy