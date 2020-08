Découvrez Tom Holland en objet des convoitises de Robert Pattinson, Jason Clarke, Riley Keough ou encore de Mia Wasikowska dans le trailer du Diable, tout le temps d’Antonio Campos, disponible en septembre sur Netflix.

Le jeune interprète de Spider-Man (Homecoming, Far From Home) continue de faire ses grands pas en s’offrant le premier rôle du prochain film d’Antonio Campos (Simon Killer, Christine), Le Diable, tout le temps (The Devil All The Time), thriller adapté du roman primé de Donald Ray Pollock paru en 2011. Une production en partie soutenue par Jake Gyllenhaal, annoncée depuis plusieurs mois.

Aux côtés de Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Robert Pattinson, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Harry Melling ou encore Eliza Scanlen, Tom Holland campera le jeune Arvin Russell, cible d’une bande de personnages peu avenants et pas toujours bien intentionnés, en proie à des « visions obscures » à Knockenstiff, une petite ville isolée de l’Ohio. En toile de fond de cet affrontement entre différentes figures des plus intrigantes, la Seconde Guerre mondiale et la Guerre du Vietnam.

Et comme le montre la bande-annonce, cette fresque poisseuse et habitée se profile comme l’une des bonnes surprises de la plateforme pour cette rentrée, portée par un casting des plus judicieux, garni de pointures familières des films d’époque et des univers crispants. Un rendez-vous attendu de pied ferme par les nombreux fans du jeune homme, devenu en l’espace de deux volets l’un des acteurs les plus populaires du Marvel Cinematic Universe, mais qui devrait aussi faire le bonheur des adeptes de Robert Pattinson, qui s’apprête à revêtir le costume du Chevalier noir dans le Batman de Matt Reeves.

Le Diable, tout le temps (The Devil All The Time), une nouveauté du petit écran, distribuée par Netflix dès le 16 septembre prochain.