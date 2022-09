Presque dix ans après leur dernier documentaire, Dan Geller et Dayna Goldfine reviennent à la réalisation avec Hallelujah : Les mots de Leonard Cohen centré sur le célèbre auteur-compositeur-interprète canadien.

Rendu mondialement célèbre grâce à sa chanson Hallelujah, Leonard Cohen ne commence sa carrière dans la musique que tardivement. D’abord poète puis parolier, il ne sort son premier album qu’en 1967 à l’âge de 33 ans.

C’est en 1984 avec son album Various Positions qu’il enregistre ses plus grands succès. Pourtant, il passe inaperçu. Sa chanson Hallelujah ne sera même pas diffusée aux États-Unis.

C’est sur cette partie de la vie de Leonard Cohen que se concentrera de documentaire de Dan Geller et Dayna Goldfine, comme l’indique la bande-annonce du long-métrage.

Considérée comme l’une des plus grandes chansons de tous les temps, reprise un nombre incalculable de fois, utilisée dans des films et séries, Hallelujah n’a pourtant pas eu au départ le succès escompté. Le documentaire propose de revenir sur les circonstances de sa sortie et sur le sens véritable de ses paroles, encore sujettes à débat de nos jours.

Au début des années 80, Leonard Cohen connaît un passage à vide après sa collaboration avec Phil Spector pour son album Death of a Ladies’ Man en 1977. Ce producteur aux troubles bipolaires l’empêche de contrôler le mixage de ses morceaux, ce qui poussera le musicien à renier l’album. Avec Various Positions, l’artiste pense obtenir un bon succès mais Universal refuse de le sortir aux États-Unis.

Il faudra attendre ses soixante ans, alors qu’il partage son temps entre sa maison à Los Angeles et un monastère, pour que Hallelujah revienne au goût du jour grâce à son utilisation dans le film d’animation Shrek en 2001.

Réalisé par le duo Dan Geller et Dayna Goldfine, Hallelujah : Les mots de Leonard Cohen se veut une introspection sur cette chanson oubliée à ses débuts qui a finalement réussi toucher le monde entier.

Le documentaire est attendu au cinéma le 19 octobre 2022, distribué par The Jokers / Les Bookmakers.

Synopsis : Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire. À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient une légende. Mais sa carrière prendra un tournant inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de notre époque. Une inoubliable balade à travers la chanson qui a marqué nos vies.

Emilie Bollache