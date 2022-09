Le roman graphique de Will Eisner, Un pacte avec Dieu (A Contract With God), est en cours de développement en comédie musicale avec Sam Hollander à la musique en tant que producteur.

Paru en 1978, Un pacte avec Dieu en version française, se compose de quatre récits suivants des juifs pauvres dans un immeuble du Bronx, à New York. L’auteur, Will Eisner, qui popularisera le terme de roman graphique pour décrire ses œuvres, inclut des thèmes qui lui sont chers, tels que l’architecture de la ville, les ambiances sombres, la judéité et la pauvreté omniprésente.

La société de production TEG +, lancée par le producteur de Broadway Vivek J. Tiwary, a récemment acquis les droits de l’œuvre en vue d’une transposition sur les planches. Sam Hollander, compositeur pour Panic! At The Disco, One Direction et Katy Perry, servira de producteur pour la musique. La recherche d’un scénariste, afin d’adapter l’œuvre, est actuellement en cours.

« Tous les membres de l’équipe sont des musiciens et compositeurs juifs souhaitant honorer leur héritage, ainsi que celui de ce chef-d’œuvre », a déclaré TEG+. « L’équipe est sur le point d’entamer des sessions d’écriture et d’enregistrement, produites par Hollander. »

« Quand Vivek [J. Tiwary] m’a envoyé Un pacte avec Dieu de Will Eisner, j’ai été immédiatement terrassé », a déclaré celui-ci dans un communiqué. « Avoir la chance de mettre en scène ce roman graphique fondateur, en collaboration avec une équipe emblématique de mes talentueux amis juifs, est le plus grand des frissons. C’est une façon incroyable pour nous tous d’honorer notre héritage tout en dévoilant à un nouveau public cette lutte des immigrants à New York dans les années 1930. »

« Un pacte avec Dieu a, pour moi, été un point de départ formateur pour tout mon travail créatif », a ajouté le fondateur de TEG +. « Je n’ai jamais rencontré Will Eisner, mais il est toujours l’un des grands mentors de ma vie. Comme lui, je suis né à New York, fils d’immigrés qui a grandi entouré de rêves d’immigrants, à la fois beaux et frustrants. Un pacte avec Dieu m’a aidé à comprendre à la fois New York et moi-même. Je suis ravi de travailler maintenant aux côtés de ce groupe inspirant de musiciens juifs pour apporter une production scénique aux fans du roman graphique et inspirer un nouveau public. »

Emilie Bollache