Synopsis : Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire. À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient une légende. Mais sa carrière prendra un tournant inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de notre époque. Une inoubliable balade à travers la chanson qui a marqué nos vies.

♥♥♥♥ ♥

Certains artistes sont indissociables de l’une de leurs œuvres, au point que celle-ci devient même plus célèbre que leurs créateurs. Si Leonard Cohen est une légende pour bon nombre, c’est en grande partie grâce à sa chanson Hallelujah et à ses très nombreuses reprises qui ont marquées des générations. En partant de ce constat, le duo de réalisateurs Daniel Geller et Dayna Goldfine s’est lancé, avec la bénédiction du principal intéressé, dans un documentaire abordant à la fois l’artiste, sa chanson phare et, bien sûr, le lien qui unit les deux. Hallelujah, les mots de Leonard Cohen est tout d’abord un portrait intime. Les quarante premières minutes retracent sa carrière avant la sortie de ce morceau légendaire afin de mieux cerner sa personnalité. Pour ce faire, Geller et Goldfine ont réuni un grand nombre d’intervenants, des proches du chanteur, comme la photographe Dominique Issermann (sa compagne durant quelques années), mais aussi des collaborateurs artistiques, comme John Lissauer, producteur d’Hallelujah. À travers leurs témoignages, il devient une figure aussi touchante qu’attachante. On apprend que lors de son premier concert, il quitta une première fois la scène en raison de son intense stress. Les anecdotes sont illustrées par de nombreuses archives photos, vidéos et audio. Plus qu’un simple chanteur, Leonard Cohen est un poète des temps modernes qui a séduit le public et l’industrie musicale grâce à ses textes lyriques et spirituels. Les sujets les plus importants de son œuvre sont la spiritualité et le rapport au divin (il est issu d’une famille juive pratiquante), mais aussi l’amour dans tout ce qu’il peut avoir de plus charnel. Ces deux thématiques, en apparence contradictoire, irriguent ses textes et sont au cœur de la chanson qui donne son titre au documentaire.

Hallelujah, les mots de Leonard Cohen se mue ainsi progressivement en réflexion autour de ce morceau, abordant sa création et sa réception. On y apprend comment ce titre, devenu l’un des plus mythiques de ces quarante dernières années, a d’abord été refusé par les maisons de disques et condamné à sortir en catimini, avant de connaître une renaissance inespérée grâce à de multiples reprises. Le film a cependant l’intelligence de ne pas sur-analyser les paroles d’Hallelujah et laisse plutôt le spectateur libre de les interpréter en fonction ce qu’il apprend de la vie du chanteur.

Hallelujah s’émancipe peu à peu de son auteur, pour devenir une œuvre d’une universalité rare, que le documentaire décrit avec justesse. De celle de Bob Dylan à John Cale, en passant par Jeff Buckley, les très nombreuses reprises de la chanson sont abordées et, avec elles, des modifications apportées. Le sens de la chanson varie ainsi au fil des époques et des interprètes, tout en touchant un public plus large. Mais c’est bien à l’artiste que profite ces multiples réinterprétations, leur succès entraînant un regain d’intérêt pour la version originale et, par extension, pour son œuvre entière.

Si le documentaire est ainsi riche de plusieurs thématiques entremêlées, sa forme est en revanche plus classique. Les entretiens se font face caméra dans des décors plutôt ordinaires, le tout entrecoupé d’images d’archives pour dynamiser le montage. Si l’on peut regretter l’aspect conventionnel de la mise en scène, il s’en dégage pourtant une certaine émotion. Et si Leonard Cohen est au cœur du documentaire, il n’apparaît que par le biais d’images passées ; le chanteur étant décédé avant le début du tournage. Le film prend dès lors des allures d’oraison funèbre et de témoignage d’un homme qui se cachait derrière l’artiste célébré.

À la fois portrait d’une légende complexe et réflexion sur l’universalité de l’art, Hallelujah, les mots de Leonard Cohen se révèle d’une grande richesse, aussi universel que la chanson qu’il explore.

Timothée Giret