Trois ans après son dernier film Yesterday et la réalisation de la série Pistols, Danny Boyle ne semble pas près de retourner vers le cinéma puisqu’il est maintenant annoncé à la tête d’une transposition du film culte Matrix en spectacle de danse.

Intitulé Free Your Mind, le projet sous licence Warner Bros devrait faire ses débuts en octobre prochain à Factory International, une nouvelle salle artistique basée à Manchester, au Royaume-Uni. La production, décrite comme une « performance immersive à grande échelle », sera le spectacle inaugural du lieu.

« Combinant des chorégraphies hip-hop, avec des centaines de danseurs, à des designs immersifs, Free Your Mind emmènera le public dans un voyage passionnant à travers Matrix et dans un nouveau champ des possibilités. Cette production s’étendra sur les espaces ultra-flexibles du bâtiment, y répondant et exploitant l’énergie collective du moment », présente le pitch du projet.

Dirigé par Danny Boyle, Free Your Mind représente une direction de carrière inattendue pour le réalisateur de Slumdog Millionaire, mais pas étonnante. Au fil des ans, le cinéaste s’est consacré à divers projets, notamment la direction de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques pour les Jeux de Londres en 2012, qui impliquait de rassembler 7 500 bénévoles ainsi que des performances professionnelles dans une série de numéros musicaux et de danse. Dans le cadre de la cérémonie, Boyle a également dirigé la reine Elisabeth II et Daniel Craig dans un sketch sur le thème de James Bond.

Michael « Mikey J » Asante composera la musique du spectacle de danse, tandis que Kenrick « H2O » Sandy s’occupera de la chorégraphie. La collaboratrice de longue date de Danny Boyle, Tracey Seaward, sera en charge de la production. La poétesse et dramaturge Sabrina Mahfouz et l’artiste Es Devlin sont respectivement impliqués à l’écriture et à la conception de sculptures à grande échelle.

Sorti en 1999, Matrix est un film de science-fiction réalisé par les Wachowski qui suit, dans un futur dystopique dans lequel la réalité perçue par les humains est une simulation virtuelle appelée Matrice, le programmeur informatique Neo qui apprend la vérité et commence une rébellion. Un quatrième volet, Matrix Resurrections, a atteint les salles de cinéma l’année dernière, dix-huit ans après le dernier opus.

Emilie Bollache