Synopsis : Qui se cache derrière le masque du serial killer Hannibal Lecter ? En archives, extraits de films et entretiens avec Anthony Hopkins, ce portrait explore le destin tumultueux d’un acteur à la personnalité complexe.

♥♥♥♥ ♥

Après Gentlemen and Miss Lupino, Rita Hayworth, la Création d’un Sex-symbol ou encore Jack Lemmon, une vie de cinéma, les sœurs Clara et Julia Kuperberg s’éloignent de l’âge d’or hollywoodien pour dépeindre l’ascension d’un acteur contemporain : le grand Anthony Hopkins. Le titre du documentaire évoque à lui seul la bipolarité de cette figure emblématique du cinéma : un acteur auquel le public s’est attaché en frémissant devant son interprétation d’Hannibal Lecter ; un gallois anobli par la Reine d’Angleterre qui incarne le président Nixon sur les plateaux d’Hollywood ; un homme solitaire dont la retenue nourrit les émotions des personnages. Au fil des images d’archives, des extraits de films et des témoignages enchevêtrés, le documentaire révèle différentes facettes de l’énigmatique Anthony Hopkins. Celui qui terrifiait sa partenaire Jodie Foster sur le tournage du Silence des Agneaux, au point qu’elle l’évitait en dehors du plateau, se révèle au gré des paysages qui ont marqué sa vie : des ruines de la demeure familiale à un boulevard hollywoodien, baigné par la lumière du soleil couchant, en passant par les studios où il nous fait visiter la cellule de son personnage de tueur en série cannibale. Anthony Hopkins se raconte et se décline. Issu d’un milieu modeste et mauvais élève à l’école, il connaît ses premiers succès au théâtre, où il devient la doublure de Sir Laurence Olivier.

Mais l’ambition du jeune Hopkins est ailleurs : il veut faire du cinéma. Il y incarne progressivement des « personnages bizarres » envers lesquels il éprouve immédiatement la compassion : Frederick Treves dans Elephant Man, Hannibal Lecter, le Van Helsing du Dracula de Coppola. S’il aime imposer ses idées et composer ses personnages, quitte à se quereller avec le réalisateur, Anthony Hopkins ne craint pas de faire de mauvais films. En remportant l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le Silence des Agneaux, l’acteur se rappelle avoir pensé, « Maintenant, je peux faire des navets ». Enfance ordinaire, rêves de gloire, alcoolisme, divorce et échecs critiques… Le documentaire de Clara et Julia Kuperberg relate tout cela sans jamais sombrer dans le ton dramatique, voire fataliste, qui marque trop souvent les biographies hollywoodiennes. Hannibal Hopkins & Sir Anthony dresse plutôt le portrait d’un acteur ambitieux, qui met ses imperfections au service de ses rôles et se réjouit d’avoir fait, peut-être, « quatre bons films ».

Aésane Geeraert