Ressuscitée en 2022 après une absence de quinze ans, la saga Scream revient sur les écrans dès l’hiver 2023 avec ce sixième opus. Une première bande-annonce angoissante est dévoilée.

Après les derniers meurtres de Ghostface, quatre des survivants du cinquième volet quittent Woodsboro pour un nouveau chapitre. C’est à New York que nous retrouvons les personnages de Melissa Barrera, Jasmin Savoy, Mason Gooding et Jenna Ortega.

La popularité de cette dernière ne cesse de croître depuis la diffusion de la série Mercredi sur Netflix, et c’est avec plaisir qu’on la retrouve dans une ambiance d’Halloween au plein cœur de la Grosse Pomme.

La bande-annonce s’ouvre sur des plans aériens de la mégalopole américaine. Bien loin de la petite ville de Woodsboro, l’anonymat paraît ici total et un tueur capable de se dissimuler à chaque coin de rue. Ce premier aperçu du film joue efficacement d’une forme de paranoïa des grandes villes.

Des citadins déguisés déambulent sur les trottoirs dans une ambiance bon enfant. Puis, progressivement, les prises de vue s’aventurent dans les entrailles du métro et dans un wagon blindé où zombies et loups-garous côtoient les usagers en tenues civiles. Parmi ces derniers, on retrouve la petite bande de rescapés de Scream.

À la mine inquiète de Tara Carpenter (Jenna Ortega) répond en contrechamp une tenue de Ghostface dont le masque la fixe. Tension aussitôt désamorcée par deux autres exemplaires du même accoutrement : l’iconique tueur n’est plus qu’un déguisement populaire d’Halloween. Tension qui resurgit dans la foulée. Sam (Melissa Barrera) recule, stupéfaite. L’un des Ghostfaces, ostensiblement penché dans leur direction, les fixe bel et bien.

La moitié du teaser n’est qu’un échange constant de regards effrayés. Derrière chaque masque, la petite bande craint de voir ressurgir la source de tous leurs traumatismes. À la paranoïa ambiante, s’ajoute un ressort horrifique vieux comme le monde : l’obscurité. Au gré de brèves coupures de lumière, le Ghostface se rapproche dans la rame du métro. Face caméra, il promet d’emblée aux fans de la saga qu’ils auront ce qu’ils veulent dans ce nouvel opus : du meurtre et des cris.

Depuis longtemps porteuse d’un discours méta, la saga Scream donne l’air de se penser ici aussi comme produit de consommation et partie intégrante de la pop culture. Paramount Pictures et Spyglass Media ont d’ailleurs annoncé le retour au casting de Courteney Cox et Hayden Panettiere dans leurs rôles de Gale et Kirby.

Le film sortira dans les salles de cinéma le 8 mars 2023.

Aésane Geeraert