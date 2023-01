La série préquelle de Grease, Rise of the Pink Ladies, se dévoile dans des premières images pop, chantantes et colorées.

Alors que la mode des relectures de films populaires se poursuit, Grease aura lui aussi le droit à sa propre série dérivée, Grease: Rise of the Pink Ladies.

Adapté de la comédie musicale du même nom, le film Grease réalisé par Randal Kleiser, avait, à sa sortie en 1978, rencontré un succès immédiat, récoltant plus de 350 millions de dollars pour seulement 6 M$ de budget.

Le long-métrage prenait place en 1959 et mettait en scène la romance entre Sandy (Olivia Newton-John, décédée le 8 août 2022 à l’âge de 73 ans) et Danny (John Travolta), deux lycéens que tout oppose, avec des conflits entre groupes de jeunes.

La série Grease: Rise of the Pink Ladies se déroulera quant à elle en 1954, soit quatre ans avant les évènements du film original. Elle racontera la formation du groupe des Pink Ladies. Constitué de Rizzo, Frenchy, Marty et Jan, ce quatuor de filles gentiment rebelles, aux iconiques blousons roses, accueillait l’héroïne Sandy dans leurs rangs.

Le premier teaser récemment dévoilé, donne un aperçu du spectacle pop et chantant que devrait offrir la série. Chapeauté par Annabel Oakes, scénariste pour la série Netflix Atypical, Grease: Rise of the Pink Ladies devrait contenir son lot de numéros musicaux et dansants, soutenus par une esthétique colorée et flashy.

Si les fans devraient y retrouver le ton et l’ambiance du film original, ce préquel se concentrera sur des nouveaux personnages, et notamment sur un nouveau groupe de filles. Et qui dit nouveaux personnages, dit nouveaux interprètes.

La série mettra principalement en scène des jeunes comédiennes relativement méconnues du grand public. On peut cependant noter la présence de Madison Thompson (vue dans la série Ozark) et de Jackie Hoffman (actrice et chanteuse de Broadway, vue dans Feud). Cette dernière incarnera la future principale McGee, encore simple assistante.

En parallèle à cette série centrée sur les Pink Ladies, un autre préquel de Grease est également dans les tuyaux. Paramount développe aussi le film Summer Loving, en projet depuis 2019 et confié au réalisateur Brett Haley. Le récit racontera la première rencontre entre Sandy et Danny.

Les dix épisodes de la première saison de Grease: Rise of the Pink Ladies seront diffusés sur Paramount+ à partir du 6 avril 2023.

Timothée Giret