Le prochain film de science-fiction horrifique de Brandon Cronenberg s’illustre à travers des premières images aussi bizarres qu’inquiétantes.

Au fil des réalisations, Brandon Cronenberg est devenu un nom identifié dans le cinéma de science-fiction et d’horreur. Fils du grand David Cronenberg (réalisateur culte de La Mouche et de Videodrome), il s’est lui aussi consacré à la réalisation, après avoir occupé des postes dans le domaine des effets spéciaux, notamment sur eXistenZ.

Déjà réalisateur de deux long-métrages (Antiviral en 2013 et Possessor en 2021) Cronenberg fils œuvre dans un registre similaire à celui de son père sur certains points, notamment du point de vue de la froideur de ses films, ou encore de son appétence pour la violence frontale.

Infinity Pool ne semble pas déroger à la règle. Dans ce premier trailer plane une impression de malaise, saupoudrée de quelques saillies de violence horrifique et d’une pincée de science-fiction. Un mélange détonnant qui devrait parfaitement se marier avec l’étrange histoire que le film racontera.

James et Em Foster sont un couple en vacances sur une île paradisiaque coupée du monde qui, après avoir sympathisé avec un autre duo de vacanciers, se retrouvent piégés dans une spirale infernale. James renverse un piéton et est, en vertu des lois de l’île, condamné à mort. Il lui reste pourtant un moyen de s’en sortir. En échange d’une coquette somme d’argent, il lui est possible de se faire cloner et de laisser la copie se faire exécuter à sa place.

Le spectateur déjà habitué de l’univers de Brandon Cronenberg ne sera pas trop dépaysé par ces images dont le style, à base de cadres obliques et de caméra aérienne, renvoie clairement à ses deux précédentes réalisations. L’élément science-fictionnel en rapport avec l’identité rappelle lui aussi les thématiques d’Antiviral et de Possessor.

Pour l’accompagner dans cet étrange cauchemar, il s’est entouré d’une troupe de comédiens avec lesquels il collabore pour la première fois. Alexander Skarsgård (The Northman) et Cleopatra Coleman (In the Shadow of the Moon) campent le couple principal, tandis que Mia Goth (X) et Jalil Lespert (Iris) jouent leurs étranges compagnons de vacances. Thomas Kretschmann (Le Pianiste) complète le casting dans le rôle d’une figure d’autorité menaçante de l’île.

Si tous ces acteurs font leur première apparition devant la caméra de Brandon Cronenberg, le cinéaste retrouve cependant un collaborateur régulier : Karim Hussain, son directeur de la photographie sur ses deux précédents films.

Infinity Pool sortira aux États-Unis le 27 janvier 2023, après un passage par le Festival de Sundance.

Aucune date de sortie française, en salle ou en vidéo, n’est encore annoncée.

Timothée Giret