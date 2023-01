La plateforme Hulu révèle la date de sortie ainsi qu’une nouvelle bande-annonce pour l’improbable série de Mel Brooks.

Il y a plus d’un an, le réalisateur annonçait une suite complètement inattendue à sa comédie culte de 1981, La folle histoire du monde, sous la forme d’une série. S’il s’est fait discret sur le projet depuis, le magazine Consequence nous apprend aujourd’hui que cette suite sortira sur Hulu le 6 mars prochain.

À 96 ans, Mel Brooks n’a rien perdu de son goût pour la comédie. Il a écrit l’intégralité de la série, produite avec Wanda Sykes, Ike Barinholtz, Nick Kroll et David Stassen. Les huit épisodes ont été réalisés par ces deux derniers, ainsi qu’Alice Mathais et Lance Bangs.

Dès l’introduction de la bande-annonce, le créateur présente son projet fou au spectateur et plaisante sur son âge, en mimant de vérifier son propre nom à l’intérieur de sa veste. Assis en costume devant un piano, son sérieux contraste vite avec les comédies via lesquelles il présente sa carrière.

C’est avec beaucoup d’ironie encore qu’il annonce le nouveau projet, « anticiper très longtemps à l’avance » par La folle histoire du monde, Partie 1, sortie il y a plus de 40 ans. Un film au titre volontairement absurde dont Mel Brooks ne prévoyait à l’époque aucune suite, et certainement pas aussi longtemps après.

Cette courte bande-annonce introduit un à un tous les personnages qui peupleront les prochains épisodes de La folle histoire du monde, Partie 2. Le procédé est simple mais décalé : chaque acteur, incluant Mel Brooks lui-même, annonce le nom de la figure historique, plus ou moins reconnaissable, qu’il incarne. On y retrouve Jesus, Judas, Marie-Madeleine, Anastasia, Raspoutine, Sigmund Freud, Amelia Earhart, Marco Polo.

Dans la lignée du film de 1981, la série consistera en une succession de sketchs prenant lieu à différentes périodes de l’Histoire. Jeux de mots, dialogues absurdes, gestuelle burlesque, représentations subversives : la comédie promet déjà de se décliner sous bien des formes.

Les situations légères y croisent des discours plus politiques, notamment une scène, à la fin du trailer, sur l’écriture de la Bible et le choix des ecclésiastiques de décrire Jesus comme un homme blanc. Mel Brooks assume joyeusement de donner dans le “politiquement incorrect” et la vidéo se conclut par un clin d’œil moqueur à une plateforme concurrente : « Si c’était sur Netfish, je résilierais mon abonnement. »

La série sera diffusée sur Hulu entre le 6 et le 9 mars 2023, à raison de deux épisodes par jour.

Aésane Geeraert