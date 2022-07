Hulu dévoile les premières images de The Patient, sa nouvelle série dans laquelle un tueur en série enlève un psychologue, porté par Steve Carell et Domhnall Gleeson, et diffusé à partir du 30 août.

La plateforme de streaming Hulu accueillera une nouvelle fois une série de la chaîne FX dès la fin de l’été avec The Patient. Cette série limitée s’intéressera à un tueur en série qui prend un thérapeute en otage pour l’aider à freiner ses pulsions meurtrières. Steve Carell joue Alexander Strauss, le thérapeute capturé par Sam Fortner, interprété par Domhnall Gleeson.

La bande-annonce, dont la tension monte crescendo, débute par une session de psychanalyse dans laquelle le personnage de Sam Fortnet (Domhnall Gleeson) relève qu’il peut être sujet à des sautes d’humeur assez violentes et soudaines.

En face de lui, Alexander Strauss (Steve Carell) se questionne sur sa capacité à aider les autres alors que lui-même souffre de problèmes suite à un drame personnel. Une inquiétude qu’il devra surmonter s’il veut échapper à son geôlier.

Afin de parler librement à son thérapeute, Sam Fortnet n’hésite pas à séquestrer celui-ci dans le but de lui révéler son envie constante de faire du mal aux autres en toute sérénité. Alexander Strauss devra faire preuve d’habileté pour se sortir de cette situation tandis que son patient fait de plus en plus de victimes.

Depuis le lancement de leur partenariat en mars 2020, Hulu et FX ont été capables du pire comme du meilleur. Certaines séries, telles que Devs, Reservation Dogs ou encore The Bear, qui vient d’être lancée le mois dernier, ont conquis les critiques et le public. D’autres, à l’image d’American Horror Stories ou l’adaptation tant attendue de la bande dessinée Y : The Last Man, ont échoué à convaincre.

À la vue de cette première bande-annonce, The Patient pourrait se situer dans la première catégorie grâce à son duo en tête d’affiche. On ne présente plus Steve Carell qui, bien que révélé dans des rôles comiques (The Office), a plus d’une fois déjoué les attentes avec des personnages dramatiques incarnés brillamment (Foxcatcher, My Beautiful Boy).

De son côté, Domhnall Gleeson est d’abord apparu dans des rôles de second plan (Harry Potter et les Reliques de la Mort), avant de passer sur le devant de la scène avec Il était temps, Frank, la série Black Mirror ou Ex Machina. Dernièrement, il a incarné le général Hux dans la dernière trilogie Star Wars.

Les trois premiers épisodes de The Patient seront disponibles à compter du 30 août sur Hulu.

Emilie Bollache