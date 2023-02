Jaafar Jackson prendra les traits de son oncle Michael Jackson dans un biopic qui sera réalisé par Antoine Fuqua, avec le producteur de Bohemian Rhapsody.

Après les succès des films consacrés à Freddie Mercury, Elton John et Elvis Presley, les projets de biopics sur des grandes figures de la musique populaire sont plus que jamais à la mode. Ce n’était plus qu’une question de temps pour qu’un projet biographique consacré à Michael Jackson ne soit mis sur les railles.

Le producteur Graham King, déjà à l’origine de Bohemian Rhapsody, se lance ainsi dans la délicate entreprise de retracer la vie du Roi de la pop dans un film sobrement intitulé Michael. De sa jeunesse d’enfant star, avec ses frères au sein des Jackson Five où il subissait les violences de son père, jusqu’à sa mort prématurée à l’âge de cinquante ans, la vie de Michael Jackson est pleine de grands moments de gloires et de noirceur.

C’est John Logan, talentueux scénariste de Gladiator, L’Enfer du dimanche, Skyfall et Hugo Cabret, qui aura la tâche de retranscrire cette vie foisonnante en scénario. Rappelons qu’il avait transformé l’essai avec le script du biopic Aviator de Martin Scorsese.

Antoine Fuqua sera, quant à lui, en charge de réaliser cette adaptation. Le réalisateur, jusqu’ici habitué aux drames policiers (Training Day, L’Élite de Brooklyn) et aux films d’action (La Chute de la Maison-Blanche, Equalizer), s’était aussi déjà essayé un peu au genre dans un registre bien différent, avec Emancipation, qui racontait l’histoire vraie d’un esclave rejoignant l’armée de l’Union en pleine guerre de Sécession.

Il ne restait plus qu’à trouver le comédien pour se glisser dans la peau du Roi de la pop. Le candidat retenu est aussi surprenant que logique, puisqu’il s’agit de Jaafar Jackson, le neveu de Michael. Le jeune homme n’est pas un parfait inconnu, il dispose déjà d’une petite carrière dans la chanson. Michael marquera en revanche sa première apparition devant la caméra, et si les inévitables passages chantés et dansés ne devraient pas lui poser de problèmes, reste à voir si ses talents de comédien seront à la hauteur de la légende de son oncle.

Si aucune précision n’a encore été faite, sa présence pourrait aussi indiquer que le film préférera ne pas trop écorner l’image de Jackson, notamment en passant rapidement sur les accusations d’abus sexuel sur mineur qui ont frappées le chanteur.

Aucune date de tournage n’a été annoncée, mais il ne faudra pas s’attendre à voir débarquer Michael en salle avant courant 2024, au plus tôt.

Timothée Giret