Kristen Stewart incarnera l’écrivaine et philosophe américaine Susan Sontag dans le prochain film de Kirsten Johnson.

Le film retracera la vie tumultueuse de l’intellectuelle, à la fois saluée et controversée, à travers quatre chapitres, suivant le découpage de la biographie pour laquelle Ben Moser a remporté le Pulitzer en 2020. Le projet s’intitule pour le moment Sontag, un titre qui pourrait bien changer d’ici sa sortie en salles.

Décédée en 2004, Susan Sontag était connue pour l’influence de ses essais critiques sur la littérature et la photographie, mais également pour ses œuvres de fiction, comme le roman En Amérique, paru en 1999. De son vivant, elle a voyagé afin d’écrire au sujet des zones de conflits, de la Guerre du Vietnam au Siège de Sarajevo.

Elle a suscité la controverse, en déclarant que la “race blanche” était le “cancer de l’humanité”, en dénonçant une forme de manipulation politique dans la médiatisation des attentats du 11/09, ou encore suite à des accusations de plagiat.

Ce biopic, produit par Brouhaha Entertainment, sera le premier long-métrage scénarisé de Kirsten Johnson, qui a jusqu’alors réalisé deux documentaires : Cameraperson et Dick Johnson Is Dead. Ces derniers ont tous deux une portée autobiographique, puisqu’ils évoquent respectivement son travail en tant que directrice de la photographie et la fin de vie de son père. Pour ce troisième long-métrage, Kirsten Johnson s’attaque donc à un sujet moins personnel, où il s’agira de remettre en scène la vie d’une autre.

Après avoir prêté son visage à la Joan Jett de The Runaways en 2010, à Jean Seberg dans Seberg en 2019, puis à la Princesse de Galles dans le récent Spencer, Kristen Stewart se glissera ici dans la peau de Susan Sontag. Selon les informations de Screendaily, l’actrice sera également présidente du 73e Festival International du Film de Berlin du 16 au 26 février, où débutera le tournage du biopic.

« Nous nous servons de Berlin pour lancer le projet et filmer des images documentaires de Kristen, à la tête du jury, qui parlera de la façon dont elle s’apprête à devenir Sontag, » a annoncé Gabrielle Tana, cofondatrice de Bouhaha Entertainment et productrice du film. « Il s’agira d’un long-métrage dramatique, mais avec un aspect documentaire. Kirsten a une approche narrative fantastique, et le documentaire en fait partie intégrante, donc elle l’incorporera à ce biopic. »

La réalisatrice co-écrit le scénario avec Lisa Kron – laquelle travaille également sur l’adaptation de Fun House pour Amazon par Sam Gold. Kirsten Johnson a déjà prévu de tourner la vie de Sontag en Californie, à New York, Paris et Sarajevo au cours de l’année.

Aésane Geeraert