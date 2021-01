Un premier aperçu prometteur a été dévoilé de l’actrice californienne de trente ans qui incarnera la Princesse de Galles dans le biopic Spencer réalisé par Pablo Larrain et dont le tournage est en cours.

Kristen Stewart s’est déjà prêtée au jeu de la biographie en incarnant Jean Seberg dans Seberg de Benedict Andrews en 2019 ou encore Joan Jett dans Les Runaways de Floria Sigismond en 2010.

Ici, dans le rôle de la regrettée Princesse de Galles, décédée à l’âge de 36 ans le 31 août 1997 des suites d’un accident de voiture sous le pont de l’Alma, la comédienne américaine césarisée interprète sans doute l’un des rôles les plus discutés de sa carrière. Derrière la caméra, on retrouve Pablo Larrain, à qui l’on doit l’excellent Jackie, avec Natalie Portman, en 2016.

Sur ce premier cliché mis en ligne, on peut la découvrir vêtue d’une veste rouge et coiffée d’un chapeau noir avec une voilette. Une image élégante, qui met déjà en émoi les admirateurs de la famille royale et les fashionistas.

Selon The Hollywood Reporter, l’histoire revient sur un week-end crucial et difficile des années 1990 durant lequel elle prit la décision de mettre fin à son mariage avec le Prince Charles. L’action se déroule lors de ses dernières vacances de Noël en tant que membre de la dynastie des Windsor dans leur propriété de Sandringham. Le couple, qui s’est amèrement séparé en raison de l’infidélité de Charles en 1992, a officiellement divorcé en 1996.

Le week-end en question, tout comme l’implosion de cette union, a fait l’objet d’un épisode de la dernière saison de The Crown, diffusée sur Netflix. Lady Diana et le Prince Charles sont incarnés par Emma Corrin et Josh O’Connor.

Le scénario de Spencer est écrit par Steven Knight, scénariste de Peaky Blinders ou encore de Locked down. Récemment, de nouveaux acteurs ont rejoint le casting, notamment Timothy Spall, vu dans Mr. Turner, Sally Hawkins, remarquée dans la Forme de l’eau, et Sean Harris, aperçu dans Mission Impossible : Fallout. Le tournage se déroule en Allemagne et au Royaume-Uni.

Pour Kirsten Stewart, « Spencer est une plongée dans l’état émotionnel dans lequel était Diana à un moment pivot et décisif de sa vie ». Elle ajoute : « C’est une affirmation physique de ce qui la constitue, à commencer par son nom : Spencer. C’est un effort déchirant pour redevenir elle-même ».

Les producteurs du projet sont eux aussi très enthousiastes : « Nous sommes très reconnaissants envers nos distributeurs et partenaires à travers le monde pour leur soutien, ils nous ont montré un engagement énorme en ces temps extraordinaires » et déclarent, « Avec Kristen Stewart, Steven Knight et le reste de notre équipe fantastique à la fois devant et derrière la caméra, nous amenons Spencer au monde. C’est une production indépendante pour le grand écran sur la déclaration personnelle d’indépendance d’une femme iconique. On ne pouvait pas être plus excités. ».

Le film sortira à l’automne 2021 pendant la course aux Oscars. Sa carrière dans les salles de cinéma célébrera le 25e anniversaire de la mort de la Princesse en 2022.

