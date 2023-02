Russell Crowe enfile la soutane et pratique l’exorcisme dans la bande-annonce de L’Exorciste du Vatican, nouveau film de possession, inspiré de faits réels.

Depuis le succès historique de L’Exorciste de William Friedkin, avec près de 450 millions de dollars de recette et 8 nominations aux Oscars, les films de possession démoniaque ont proliféré, au point de constituer un véritable sous-genre du cinéma d’épouvante.

Si certains représentants de ce style ont pu s’avérer être de bonnes surprises, comme Le Dernier Exorcisme, aucun d’entre eux ne s’est jamais hissé au niveau du chef-d’œuvre inaugural de Friedkin.

L’Exorciste du Vatican a cependant quelques raisons d’être rapproché du long-métrage de 1973, au-delà de tout jugement qualitatif. Ce futur film se concentrera ainsi sur un personnage bien réel, le père Gabriele Amorth. Prêtre exorciste officiel du Vatican et fondateur de l’Association internationale des exorcistes, le père avait également présenté L’Exorciste comme son film préféré.

Mais derrière cette anecdote et ses titres officiels, le père Amorth est surtout connu des cinéphiles pour le documentaire The Devil and Father Amorth, réalisé par William Friedkin lui-même. Le cinéaste oscarisé y accompagnait le prêtre pour filmer l’un de ses exorcismes, et ressortira hautement chamboulé par l’expérience, d’autant plus que le père Amorth décédera pendant le tournage.

Outre ce documentaire, l’homme était également réputé pour son approche relativement mesurée du phénomène de possession, préconisant par exemple l’intervention d’un psychiatre pour s’assurer de bien faire la différence entre maladie psychique et ‘‘authentique’’ possession.

Loin de ces considérations réalistes, la première bande-annonce de L’Exorciste du Vatican promet plutôt un grand spectacle horrifique, remplit d’effets chocs purement surnaturels et assaisonné d’une dose de complot au sein même du Saint-Siège. Les inévitables possédés grimaçants à la voix rauque répondent bien sûr présent, tout comme les antiques rituels religieux destinés à les chasser.

Le personnage du père Amorth semble quant à lui relativement proche de son modèle, en évoquant par exemple une explication psychologique de la possession, ou en marquant une certaine défiance vis-à-vis des institutions religieuses.

Pour camper ce personnage plus grand que nature, il fallait un acteur d’une certaine trempe. Le choix de Russel Crowe pour le rôle est donc particulièrement approprié, d’autant plus que de Gladiator à Noé, le comédien est un habitué des figures christiques. Son interprétation du père Amoth semble surtout mettre l’accent sur l’aspect badass du religieux, capable de faire face au diable sans en perdre son humour.

À ses côtés, on pourra retrouver deux coutumiers de l’horreur, Daniel Zovatto (Don’t Breathe) et Alex Essoe (Doctor Sleep), et surtout une vieille gloire de la série B en la personne de Franco Nero. L’acteur culte de Django et de 58 Minutes pour vivre campera le pape en personne, pour un rôle peut-être plus trouble qu’il n’y paraît.

Pour réaliser le long-métrage, c’est Julius Avery qui a été choisi après que l’espagnol Ángel Gómez (N’écoute pas) a été envisagé. Le cinéaste australien s’était déjà illustré dans des relectures de sous-genres codifiés, comme le cinéma de super-héros avec Le Samaritain ou le film de nazis zombies avec Overlord.

L’Exorciste du Vatican pourrait donc se démarquer du tout venant du film de possession, tout en proposant un spectacle divertissant.

Pour juger sur pièce, rendez-vous en salle le 10 mai 2023.

Timothée Giret