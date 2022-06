L’acteur Russell Crowe a été annoncé à la distribution du prochain thriller surnaturel de Julius Avery sur l’exorciste en chef du Vatican avec un début de tournage en septembre.

Russell Crowe prêtera donc ses traits au père Gabriele Amorth, véritable prêtre qui a agi en tant qu’exorciste en chef du Vatican et effectué plus de 100 000 exorcismes au cours de sa vie. Décédé en 2016 à l’âge de 91 ans, il a écrit deux mémoires détaillant ses expériences de lutte contre des démons et laisse derrière lui d’autres récits détaillés sur ses exploits.

« C’était l’un de mes objectifs de travailler avec Russell », a déclaré le réalisateur Julius Avery dans un communiqué. « Collaborer avec lui sur The Pope’s Exorcist est un rêve devenu réalité. »

Réalisateur et scénariste australien, Julius Avery s’est connaître sur la scène internationale grâce à son second long-métrage Overlord en 2018.

Celui-ci se déroule dans une uchronie où, durant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de parachutistes est largué en France occupée à la veille du débarquement. Alors qu’ils luttent pour accomplir ce qui ressemble à une mission impossible, ils tombent sur un laboratoire secret dans lequel sont menées des expériences surnaturelles.

The Pope’s Exorcist devrait se situer dans la même lignée qu’Overlord, entre thriller et horreur surnaturelle. La société de production Screen Gems a acquis les droits de la vie de l’exorciste Gabriele Amorth, ainsi que ceux de ses deux livres. Un début de tournage est prévu en Irlande en septembre.

L’idée d’origine provient de Michael Petroni (La Voleuse de livres) avant d’être développée par le duo Chester Hastings et R. Dean McCreary, dont il s’agit de la première expérience sur un long-métrage. Le scénariste Chuck MacLean (City on a Hill) s’est également penché sur le projet, bien que le script actuel soit signé Evan Spiliotopoulos.

Ce dernier possède une expérience plus longue à Hollywood avec des projets en lien avec Disney et les contes tels que Le Roi Lion 3, Tarzan 2, Cendrillon 3, Le Secret de la Petite Sirène, Le Chasseur et la Reine des glaces ou encore La Belle et la Bête.

Russell Crowe sera prochainement à l’affiche de Thor : Love and Thunder de Taika Waititi, attendu dans les salles françaises pour le 13 juillet prochain.

Emilie Bollache