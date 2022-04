À moins de trois mois de sa sortie en France, Thor : Love And Thunder a dévoilé les premières images du quatrième opus du Dieu Asgardien, ainsi qu’un aperçu de Natalie Portman.

La bande-annonce de Thor : Love And Thunder reprend la quête identitaire du Dieu du Tonnerre initié dans le précédent volet.

Ne souhaitant plus être un super-héros, Thor délaisse sa hache, construite dans le but de combattre Thanos, et choisit de répandre la paix. Son chemin quittera ainsi celui des Gardiens de la Galaxie, qu’il avait suivie après les événements d’Avengers : Endgame en laissant la régence d’Asgard à Valkyrie.

Toujours imprégnées d’une esthétique empruntée aux années 80, les images laissent entrevoir le voyage qu’entreprendra Thor pour découvrir qui il est vraiment, accompagné de son ami Korg. Il devrait croiser sur sa route Zeus, incarné par Russell Crowe (Zack Snyder’s Justice League), que l’on aperçoit seulement de dos, et surtout Jane Foster en Mighty Thor.

Le personnage joué par Natalie Portman était absent du troisième opus mais reviendra bel et bien sous la forme du Dieu Asgardien en brandissant son marteau reconstitué Mjolnir.

Avec Thor : Love And Thunder, le héros interprété par Chris Hemsworth devient ainsi le premier Avenger à se voir doté d’un quatrième film, contrairement aux populaires de Captain America et Iron Man. Un statut que l’on doit à Taika Waititi, réalisateur de Thor : Ragnarok, qui a su insuffler un second souffle aux films.

Le cinéaste oscarisé pour le scénario de Jojo Rabbit rempile avec un quatrième volet qui prend la place du sixième film de la phase IV du Marvel Cinematic Universe.

Chris Hemsworth, Natalie Portman et Tessa Thompson (Westworld) reprennent leurs rôles, ainsi que Jamie Alexander (Blindspot) avec celui de Sif et Jeff Goldblum (Jurassic World: Fallen Kingdom) en Grand Maître. Chris Pratt (The Tomorrow War), David Bautista (Dune), Karen Gilliam (Jumanji: Next Level), Vin Diesel (Fast and Furious) et Bradley Cooper (Nightmare Alley) seront présents en tant que Gardien de la Galaxie. Christian Bale (Le Mans 66) incarnera Gorr, le Massacreur de dieux et adversaire de Thor.

Thor : Love And Thunder est attendu en salle le 13 juillet. En attendant, c’est le second volet de Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui est attendu de pied ferme pour le 4 mai.

Emilie Bollache