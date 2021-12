Visibles dans la seconde scène post-générique de Spider-Man : No Way Home, les images du prochain Marvel sont maintenant disponibles aux yeux de tous, avant sa sortie en mai 2022.

Annoncé dans WandaVision et clairement démarré dans Loki, le multivers marque le commencement de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe après une première approche avec Spider-Man : No Way Home. Cette fois, le second volet des aventures du Sorcier suprême de New York y sera véritablement confronté comme le montre la bande-annonce.

Reprenant des dialogues d’Avengers Inifinity War et du dernier Spider-Man, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) est mis en garde contre les conséquences de ses nombreuses altérations de la réalité.

Après un discret aperçu de Miss America (Xochitl Gomez), une super-héroïne capable de voyager entre les dimensions du multivers, Strange s’en va demander l’aide de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), alias Scarlett Witch, qui rumine les événements survenus à Westview et objet de sa série WandaVision.

Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) fait également son retour, lui qui avait quitté Strange à la suite du premier opus à cause de ses méthodes qui enfreignaient les lois de la nature. Déterminé à retirer leurs pouvoirs aux sorciers qu’il juge indignes, Mordo semble être l’un des antagonistes de ce film.

L’autre se révélerait être Strange lui-même, ou plutôt une version alternative du personnage qui n’est pas sans rappeler celle présentée dans la série What If. Diffusée sur Disney+, elle présentait des histoires issues du multivers telles que des Avengers zombies ou un Doctor Strange tombé dans les arts mystiques afin de sauver Christine, sa compagne. Celui-ci s’était alors enfoncé dans une quête de pouvoirs absolus jusqu’à devenir une sorte d’antihéros. Son rôle dans le second volet des aventures de son homologue lierait ainsi What If aux autres séries et films du MCU, à l’instar de WandaVision et Loki dont les protagonistes seraient aussi présents au casting.

Réalisé par Sam Raimi (la trilogie Spider-Man dans les années 2000 avec Tobey Maguire), Doctor Strange in the Multivers of Madness reprend les visuels du premier film de Scott Derrickson (Sinister) et continuera donc de jouer sur notre perception de la réalité.

Ce long-métrage traitera de front le multivers, thème de la phase 4 du MCU. Son éclatement, survenu dans la série Loki, permettrait de faire intervenir Kang le conquérant, successeur de Thanos en tant que grande menace envers les Avengers. Réponse le 4 mai 2022.

