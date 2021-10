Synopsis : Une série d’animation fascinante qui, en changeant des évènements clés des films de l’Univers cinématographique Marvel, ouvre une myriade de possibilités. « What If… ? » met en scène des personnages emblématiques du MCU, dont Peggy Carter, T’Challa, le Docteur Strange, Killmonger et Thor.

♥♥♥♥ ♥

Dès son premier épisode, la série d’animation What If… ? pose les bases d’un concept qui ne saurait que trop ravir les fans de l’univers Marvel. En imaginant que le personnage de Peggy Carters se soit substitué à Steve Rogers pour devenir la nouvelle justicière de l’Amérique, le récit se propose comme une relecture au féminin du grand récit super-héroïque. Créée par la scénariste A.C. Bradley (qui s’était déjà fait les dents sur les séries Arrow et Chasseurs de Trolls), What If… ? livre donc une anthologie de récits croisés faisant la part belle aux hypothèses les plus invraisemblables. D’épisodes en épisodes, la série s’amuse des modifications identitaires et des disparitions (Star-Lord remplaçant T’Challa en tant que Black Panther, Loki disparaissant purement et simplement du monde de Thor), des possibilités de renversements scénaristiques (le décès prématuré des futurs Avengers) et autres invraisemblances loufoques (l’univers Marvel revu à la sauce zombie). Soutenu par la nature ludique de l’animation, la série amuse plus qu’elle étonne véritablement et se présente essentiellement comme une production destinée aux connaisseurs de la célèbre maison d’édition (les néophytes risquant de ne pas saisir le caractère cocasse des situations). Si on regrette que le sous-discours progressiste du premier épisode n’ait pas été prolongé par la suite, on ne peut que se réjouir de voir les super-héros être pris moins au sérieux par leurs créateurs et adaptateurs. Après l’étonnant WandaVision, la série de Bradley semble elle aussi chercher à renouveler la mythologie Marvel au contact d’un humour décalé.

Inutile cependant de crier à la révolution. Alors qu’une seconde saison est d’ores et déjà annoncée, What If… ? s’affirme comme un sympathique regard de biais à défaut d’incarner un réel changement de perspective. Comme WandaVision toujours, What If…? cherche en effet à associer à sa démarche réflexive un respect plus ou moins marqué des conventions du genre. Le cahier des charges est bien rempli puisque les pugilats à coups de poing et super-pouvoirs répondent présents. Néanmoins, le caractère spectaculaire de l’ensemble est surtout soutenu par la qualité de l’animation de Bryan Andrews (qui signe ici sa première réalisation après avoir officié comme story-boarder sur de nombreuses productions Marvel en prises de vues réelles). Le réalisateur s’est visiblement refusé de jouer la carte de la surenchère, évitant sciemment les effets visuels à outrance.

What If… ? semble plutôt vouloir rendre hommage aux anciennes déclinaisons animées des super-héros de papier. Le caractère volontiers cartoonesque de certaines compositions exprime quant à lui ce relatif espace de liberté qui semble enfin s’ouvrir aux artisans de l’écurie Marvel.