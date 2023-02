Tahar Rahim incarnera l’emblématique chanteur, compositeur et acteur franco-arménien dans un biopic signé Mehdi Idir et Grand Corps Malade.

Intitulé Monsieur Aznavour, le film est coproduit par les sociétés Kallouche Cinéma et Mandarin & Compagnie. La première a déjà participé les précédents films des deux réalisateurs : Patients (2017) et La Vie Scolaire (2019). On doit à la seconde les films de François Ozon et Anne Fontaine notamment.

Jean-Rachid Kallouche de Kallouche Cinéma a par ailleurs épousé Katia Aznavour, la fille du célèbre chanteur, qu’il a connu personnellement de son vivant. Impressionné par Patients, Charles Aznavour aurait alors donné le feu vert à son gendre pour produire un film sur sa vie et sa carrière.

C’était même son idée que le biopic se concentre sur ses débuts, « de zéro en star », raconte Jean-Rachid Kallouche à Variety. Le film couvrira donc l’ascension de l’artiste à la célébrité, durant les années 1950. Il parlera également de ses amitiés avec d’autres artistes, dont Edith Piaf, avec qui il avait effectué des tournées en France et aux États-Unis.

Charles Aznavour est né de parents arméniens, réfugiés en France pour fuir le génocide. Il commence sa carrière d’acteur à l’âge de seulement 9 ans. Mais c’est dans sa trentaine, en tant que chanteur et compositeur qu’il acquiert ses lettres de noblesse.

Il devient alors une icône internationale, dont les titres sont repris par Ray Charles, Bob Dylan, Liza Minnelli, Elvis Costello et figurent même sur la bande-originale de Coup de Foudre à Notting Hill avec Julia Roberts. Il a aussi chanté en duo avec des stars telles que Frank Sinatra. « Le Sinatra français », le surnommait-on parfois.

Malgré son succès en musique, Charles Aznavour n’abandonne pas le cinéma. Il joue dans plus de soixante films et obtient même son étoile sur le Walk of Fame hollywoodien.

Selon Jean-Rachid Kallouche, il n’y avait pas meilleur choix que Tahar Rahim pour le rôle. Charles Aznavour et lui ont « la même sensibilité, la même motivation et la même passion pour leur travail, ainsi que ce regard malicieux. » Tous deux ont aussi surmonté l’adversité pour réussir dans le milieu.

Comme Charles Aznavour, Tahar Rahim est né en France de parents algériens et a grandi à Belfort dans une fratrie de dix enfants. Sa jeunesse est bercée par le cinéma, qu’il part étudier à l’université de Montpellier. C’est finalement à l’âge de 28 ans que Tahar Rahim perce en tant qu’acteur, grâce à sa performance dans Un Prophète de Jacques Audiard : récompensé à Cannes, aux César et même nommé aux Oscars.

Il est l’un des rares acteurs français capable de se métamorphoser complètement pour un rôle, ce qui lui a valu des propositions à l’internationale. En 2020, il tient le rôle principal dans Désigné coupable, adaptation des Carnets de Guantanamo. Puis, l’année suivante, il incarne le criminel de légende dans la série Le Serpent. On le retrouvera bientôt dans Extrapolations sur Apple TV+ et dans le Napoléon de Ridley Scott.

Comme cette légende, Tahar Rahim conjugue succès planétaire et vie de famille, auprès de ses trois enfants et de sa femme, l’actrice Leila Behkti.

Le tournage de Monsieur Aznavour devrait commencer cet été, pour une sortie prévue en 2024, année qui marquera le centenaire de Charles Aznavour.

Aésane Geeraert