Marion Cotillard, Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs et bien d’autres encore seront à l’affiche d’Extrapolations, une série d’anthologie sur la crise climatique.

Depuis le succès de Black Mirror ou encore Utopia, les séries d’anticipation ont de plus en plus la côte. Ce ne sont pas les dérives de la technologie ni le contrôle de la population qui servent de point de départ à cette nouvelle série d’Apple TV, mais un sujet au cœur de l’actualité : l’écologie.

« La seule chose dont nous sommes sûrs à propos de l’avenir, c’est que nous y allons tous ensemble, et ce avec tous nos espoirs, nos peurs, nos envies, » déclare le réalisateur Scott Z. Burns à The Hollywood Reporter. On doit à celui-ci le scénario du dernier James Bond, Mourir peut attendre, mais aussi ceux de thrillers médicaux comme Contagion ou Effets Secondaires.

Avec Extrapolations, le cinéaste renoue avec le scénario catastrophe, en prenant cette fois pour enjeu central le réchauffement climatique. La série a pour vocation d’éclairer sur la crise écologique, de mettre en scène ses effets et ses possibles dangers. Impact social, moral et environnemental, Extrapolations imagine les conséquences sur les vies humaines à différentes échelles, à travers huit épisodes. Chacun d’entre eux raconte une histoire à part entière, portée par de nouveaux personnages.

« Dans un futur proche, les répercussions chaotiques du changement climatique font partie intégrante de notre vie quotidienne. Huit récits intimes et entrelacées sur l’amour, la foi, le travail et la famille explorent les choix radicaux qui doivent être faits lorsque la planète évolue plus vite que sa population, » annonce le synopsis de la dystopie écologiste. « Et lorsque le destin de l’humanité ne tient qu’à un fil, la bataille entre bravoure et suffisance revêt toute son importance. Aurons-nous le courage de devenir la solution à notre propre perte avant qu’il ne soit trop tard ? »

Le site d’Apple TV présente d’ores et déjà un aperçu de 5 des premiers épisodes ainsi qu’un détail non-exhaustif du casting. On y aperçoit notamment Marion Cotillard les bras croisés, en pleine altercation, Daveed Diggs accroupi face à une mystérieuse machine, Kit Harington à genou entre un tronc abattu et la jeune pousse d’un nouvel arbre, Meryl Streep lisant Le Petit Prince de Saint-Exupéry, et enfin Sienna Miller dans un paysage poussiéreux aux allures de fin du monde.

Selon Vogue, ce casting cinq étoiles sera complété par Matthew Rhys, Tahar Rahim, Gemma Chan, Tobey Maguire, Forest Whitaker, David Schwimmer et bien d’autres grands noms.

Extrapolation sera disponible sur Apple TV+ à partir du 17 mars 2023.

Aésane Geeraert