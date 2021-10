Apple TV+ continue d’ajouter du beau monde pour sa prochaine série anthologique sur le changement climatique.

Produit, écrit et réalisé par Scott Z. Burns, notamment connu comme scénariste sur Contagion et Mourir Peut Attendre, Extrapolations est un drame en huit épisodes qui suivra des personnages différents, pourtant tous connectés autour d’une question environnementale. Dans ce monde marqué par le changement climatique, celui-ci n’affecte pas seulement notre planète mais aussi l’amour, la foi, la famille, le travail, etc. Il sera question de suivre le combat commun de l’humanité pour survivre.

Tobey Maguire (Spider-Man, Gatsby le Magnifique) incarnera Nic, un goémonier. Forest Whitaker (Star Wars : Rogue One, Black Panther) campera le rôle d’August Bolo, un investisseur tandis que Marion Cotillard (Annette, Nous finirons ensemble) prendra les traits de Sylvie Bolo, une marchande d’art. Eiza Gonzalez (Baby Driver, Godzilla vs Kong) jouera, de son côté, une influenceuse et artiste.

Ils intègrent la pléiade d’acteurs déjà annoncée à la distribution : Meryl Streep (Big Little Lies, Les Filles du Docteur March), Sienna Miller (The Lost City of Z, American Sniper), Kit Harington (Game of Thrones, Ma vie avec John F. Donovan), Tahar Rahim (Un prophète, Désigné Coupable), Matthew Rhys (Pentagon Papers, À vif !), David Schwimmer (Friends, American Crime Story), etc.

Ce casting s’inscrit dans la stratégie d’Apple TV+ pour rassembler les abonnés autour de leur plateforme grâce à des contenus exclusifs, pourvue de têtes d’affiche dans les petits papiers d’Hollywood. Parmi ses séries à succès, Défendre Jacob compte Chris Evans (Captain America), Michelle Dockery (Downton Abbey), Jaeden Martell (Ça) et J.K. Simmons (Whiplash). See est, quant à elle, portée par Jason Momoa (Aquaman), Alfre Woodard (Twelve Years a Slave) ou encore David Bautista (Les Gardiens de la Galaxie).

Extrapolations étant encore en production, aucune date de sortie n’a été annoncée. Cela veut également dire que de nouvelles stars pourraient encore s’ajouter.

Emilie Bollache