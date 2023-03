Le réalisateur de It Follows et Under the Silver Lake développe un mystérieux long-métrage avec Anne Hathaway, produit par la société Bad Robot.

Cinq ans après la sortie d’Under the Silver Lake, le cinéaste américain David Robert Mitchell s’apprête à faire son retour derrière la caméra, et s’entoure très bien pour l’occasion.

Selon Deadline, Anne Hathaway devrait ainsi incarner le rôle principal. Si on ne sait pas grand-chose pour le moment, le récit serait décrit comme un ‘‘grand huit’‘ et tourné en IMAX. Déjà scénariste de ses trois premiers long-métrages, Robert Mitchell se chargera à nouveau du script. Il sera également présent au poste de producteur et pourra compter sur le soutien financier de la société Bad Robot de J.J Abrams, menée par la productrice Hannah Minghella.

Absent des écrans depuis 2018, David Robert Mitchell avait fait ses débuts derrière la caméra avec le film indépendant The Myth of the American Sleepover. Il y racontait les histoires d’un groupe de jeunes lors d’une soirée dans une grande maison de la banlieue de Détroit. Abordant notamment les premiers émois adolescents, le long-métrage avait eu les honneurs d’une sélection à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2010.

Mais c’est quatre ans plus tard avec son second film, It Follows, que le cinéaste va se faire remarquer par la critique et le public. Ce récit d’horreur psychologique entretient des similitudes thématiques avec The Myth of the American Sleepover, mettant à nouveau en scène un groupe d’adolescents questionnés par l’amour et surtout par leur sexualité. Robert Mitchell y introduit cette fois du fantastique, en lançant une mystérieuse entité surnaturelle et meurtrière aux trousses de ses jeunes héros.

Aussi à l’aise dans les scènes d’intimité que dans les moments d’angoisse, il signait l’un des meilleurs films d’horreur. Sélectionné dans de nombreux festivals prestigieux, parmi lesquels le Festival de Cannes 2014 (à nouveau à la Semaine de la Critique), It Follows sera récompensé par le Prix de la Critique à Deauville en 2014 et le Grand Prix à Gérardmer en 2015.

Fort de cette réussite, David Robert Mitchell mettra quatre ans à monter son ambitieux troisième film, Under the Silver Lake. Abandonnant la petite banlieue qui servait de cadre à ses prédécesseurs, il signait ici une plongée surréaliste dans les bas-fonds de Los Angeles où se côtoient meurtres, complots, sectes et légendes urbaines.

Ce projet de quatrième long-métrage devrait démarrer la production cet automne

Timothée Giret