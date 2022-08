À destination de Prime Vidéo, The Idea of You est adapté du roman de Robinne Lee sur la liaison entre une quadragénaire, interprétée par Anne Hathaway, et le leader d’un groupe de musique tendance.

The Idea of You suit Sophie, une mère divorcée de 40 ans. Son mari, Dan, l’a quittée pour une femme plus jeune, et vient d’annuler son voyage à Coachella avec leur fille de 15 ans. Sophie s’y rend à sa place, bravant la foule et la chaleur du désert, jusqu’à rencontrer Hayes Campbell, 24 ans, chanteur du célèbre groupe August Moon.

Anne Hathaway devrait donc endosser le rôle de cette mère divorcée qui tombe sous le charme d’un jeune homme de 20 ans. Une histoire d’amour qui se veut féministe et dénonce le regard péjoratif porté sur les femmes ayant des partenaires plus jeunes quand l’inverse est accepté.

Selon Deadline, le tournage commencera en octobre. Le scénario est écrit par l’actrice Jennifer Westfeldt qui a récemment signé plusieurs épisodes de la série The First Lady.

Comique, scénariste et réalisateur américain, Michael Showalter a notamment coécrit le film humoristique Wet Hot American Summer avec son réalisateur David Wain en 2001.

Son premier long-métrage en tant que réalisateur, The Big Sick, en 2017, est inspiré de la vie de son scénariste et acteur principal, Kumail Nanjiani (Les Éternels). L’histoire se concentre sur un comédien de stand-up, fils d’immigrés pakistanais, qui tombe amoureux d’une américaine, contre la volonté de ses parents de le voir faire un mariage arrangé. Sélectionné au Festival de Sundance et pour l’Oscar du meilleur scénario original, le film rencontre un vif succès.

Son second long-métrage, The Lovebirds, conserve le thème de la comédie romantique avec un couple au bord de la rupture impliqué dans un homicide.

Avec Dans les yeux de Tammy Faye, biopic sur la télé-évangéliste et chanteuse américaine Tammy Faye Messner, Michael Showalter rencontre son plus grand succès. Porté par Andrew Garfield (Spider-Man No Way Home) et Jessica Chastain (Ça : Chapitre 2), qui a remporté l’Oscar de la Meilleure actrice pour sa performance, le film a reçu de nombreuses récompenses.

Dernièrement, Michael Showalter a réalisé certains épisodes de The Dropout avec Amanda Seyfried sur la supercherie autour d’Elizabeth Holmes et sa société Theranos.

