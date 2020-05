Le réalisateur de Under The Silver Lake et de It Follows s’apprête faire son entrée dans l’univers des super-héros avec Heroes & Villains, une production MGM développée par ses soins, dont le casting sera lancé sous peu.

Après le désarçonnant Under The Silver Lake et l’horrifique It Follows, David Robert Mitchell se tourne vers le film de super-héros avec Heroes & Villains. La production MGM dont le cinéaste espère débuter le casting sous peu est encore tenue secrète, indique The Hollywood Reporter. Si aucun détail du scénario n’est connu, on sait néanmoins que Mitchell devrait mener ce nouveau projet de l’écriture à la production, en passant par la réalisation.

Pour se faire une idée de cette incursion dans l’univers des super-héros, les précédents long-métrages du réalisateur livrent un avant-goût de son style décalé et subversif. Virage horrifique de sa filmographie sorti en 2014, le teen movie It Follows citait les grands maîtres du frisson sur grand écran, de Carpenter à Cronenberg en passant par Lynch et Alfred Hitchcock.

Thriller à l’humour noir, Under The Silver Lake, curiosité présentée en compétition officielle au Festival de Cannes 2018 portée par Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man), proposait un jeu de piste absurde dans un Hollywood aussi délirant que mystérieux. Un puzzle grotesque truffé de références aux classiques du cinéma américain et à ses clichés, certains aspects rappelant Quentin Dupieux.

Nul doute que la vision du super-héros par Mitchell sortira du lot, et saura jouer avec les codes du genre prisé d’Hollywood. Le projet rejoint la série de productions MGM en développement, parmi lesquelles figure Project Hail Mary, l’adaptation du prochain roman spatial d’Andy Weir avec Ryan Gosling. Déjà écrit, Heroes & Villains devrait se dévoiler dans peu de temps avec la reprise – progressive – des tournages outre-Atlantique.