Vingt-quatre nouveaux personnages de l’univers de Barbie font leur apparition dans des affiches promotionnelles et un nouveau teaser.

Barbie de Greta Gerwig promet d’être l’un des films les plus hauts en couleur de cette année 2023 ! Il y a quelques mois, un premier teaser aux airs de 2001 : L’Odyssée de l’espace révélait Margot Robbie en modèle d’une révolution féminine, Ryan Gosling en Ken et Simu Liu en danseur.

Aujourd’hui, c’est à travers vingt-quatre nouvelles affiches et un second teaser que le film se précise, à commencer par un casting qui ne cesse de surprendre.

Parmi les différents noms mentionnés par Entertainment Weekly, la chanteuse Dua Lipa apparaît pour son premier grand rôle au cinéma dans la peau – et les écailles – d’une barbie sirène.

Dans un monde dominé par les belles femmes, on découvre également Issa Rae barbie présidente, Emma Mackay barbie physicienne, Alexandra Shipp barbie écrivaine, Hari Nef barbie docteur, Nicola Coughlan barbie diplomate, Ritu Arya barbie récompensée au Pulitzer, Ana Cruz Kayne et Sharon Rooney barbies juge et avocate.

Du côté des hommes, Ryan Gosling, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir et Scott Evans jouent tous « juste un autre Ken ». Helen Mirren sera la narratrice de cet univers rose bonbon régi par un principe féministe joyeusement absurde et à l’esprit camp : « Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken. »

Le film est coécrit par Greta Gerwig et son mari, le cinéaste Noah Baumbach. Selon Variety, la réalisatrice a d’abord eu des appréhensions sur ce projet qui la terrifiait : « J’avais le sentiment que cette terreur était quelque chose de véritablement intéressant. En règle générale, c’est d’elle que découlent les meilleures idées. J’étais terrifiée. J’étais à ce moment où on se dit : “Ça pourrait signer la fin de ma carrière”, et aussitôt : “Ok, je devrais le faire !” »

Plus proche de l’imaginaire de Barbie que la précédente, cette nouveau teaser s’ouvre sur la merveilleuse ville en forme de cœur de Barbie Land. « À Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken. »

Dans le confort flashy et l’éternel beau temps de ce monde de plastique, les Barbie et les Ken – qui portent tous l’exact même nom – coulent des jours heureux, marchent sur la pointe des pieds et sillonnent la ville en décapotable sans toucher au volant.

Tandis qu’elle s’amuse des détails peu réalistes de la poupée la plus célèbre au monde, Greta Gerwig tisse la satIre colorée d’un monde absurde, tellement dénué de sens que la Barbie Margot Robbie part à la recherche d’un but dans “Le vrai monde”, lui aussi indiqué par un joli panneau rose.

Ce voyage déjanté sera à découvrir en salle le 21 juillet.

Aésane Geeraert