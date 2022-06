Le film de Greta Gerwig sur la célèbre poupée blonde aux longues jambes a dévoilé un aperçu de son compagnon Ken, interprété par Ryan Gosling.

Après une photo de Margot Robbie en Barbie, Warner Bros a dévoilé celle de Ryan Gosling en Ken pour le premier film en prise de vues réelles sur la gamme de poupées. Sourire aux dents blanches, cheveux blonds parfaitement coiffés, col relevé et abdos en béton, cette photo ne fait qu’appuyer le choix déjà approuvé de l’acteur pour ce rôle.

Si les détails de l’intrigue sont tenus secrets, des rumeurs parlent de la présence de plusieurs Ken et Barbie, sans autres indications sur leur interprète. Le casting est néanmoins complété par America Ferrera (Ugly Betty), Simu Liu (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), Kate McKinnon (Yesterday), Alexandra Shipp (Tick, Tick… Boom!), Emma Mackey (Sex Education) ou encore Will Ferrell (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).

Une brochette d’acteurs à la plastique avantageuse qui devrait cadrer avec l’ambiance du film à en croire les visuels de Margot Robbie et Ryan Gosling, envahis par le rose bonbon du décor.

En projet depuis 2014, le film devait à l’origine suivre une poupée renvoyée du monde des Barbies pour atterrir au sein de la vie réelle dans le corps d’une femme imparfaite. Amy Schumer (Crazy Amy) puis Anne Hathaway (Dark Waters) devaient jouer le rôle principal avant que des conflits d’emplois du temps ne les obligent à renoncer.

En 2019, Warner Bros récupère le long-métrage et en change la direction. Margot Robbie entre en discussion pour jouer la poupée et Greta Gerwig est engagée en tant que réalisatrice. Celle-ci est révélée en 2017 grâce à son deuxième film en tant que cinéaste, Lady Bird. Deux ans plus tard, son adaptation de Les Quatre Filles du docteur March crée la sensation et lui permet de recevoir six nominations aux Oscars.

Greta Gerwig coécrit également le scénario au côté de Noah Baumbach, qui a récemment réalisé et scénarisé Marriage Story sur Netflix. En attendant une première bande-annonce, Barbie est annoncé pour le 19 juillet 2023 dans les salles de cinéma françaises.

Emilie Bollache