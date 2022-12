L’un des films les plus attendus et les plus intrigants de l’année 2023, Barbie en live-action de Greta Gerwig, a enfin une bande annonce.

Voici les premières prises de vue de margot Robbie qui, après avoir incarné la Harley Quinn de Suicide Squad, The Suicide Squad et Birds of Prey, puis Sharon Tate dans Once Upon a Time in Hollywood, endosse le rôle de la poupée iconique commercialisée par Mattel depuis 1959.

Le teaser est sorti ce vendredi. Il montre Margot Robbie dans le maillot de bain rayé de la toute première Barbie, puis dans la version plus moderne et rose bonbon que nous connaissons aujourd’hui.

Après nombre d’adaptation en films et séries d’animation, c’est la toute première fois que la poupée la plus célèbre du monde a droit à une adaptation live.

Ce premier aperçu présente l’arrivée épique du jouet dans un monde préhistorique ; arrivée qui brise instantanément la tradition selon laquelle les petites filles jouent avec des poupées de bébés.

Le paysage caverneux, la voix off, la musique d’ouverture de 2001 : L’Odyssée de l’Espace, ainsi que la scène culte de violence du singe, rejouée par les fillettes qui massacrent leurs poupons, inscrivent avec beaucoup d’humour ce film haut en couleur dans un héritage cinématographique plutôt auteuriste.

À l’occasion d’une interview pour The Hollywood Reporter, Margot Robbie déclarait que le film avait pour ambition de contrecarrer les attentes du public.

« Nous aimons les choses un peu décalées. », explique l’actrice « Rien qu’avec le nom Barbie, les gens se font immédiatement une idée : “Oh, Margot va jouer Barbie, je vois totalement ce que ça va donner !”. Notre but à nous, c’est plutôt de répondre : “Peu importe ce que vous imaginez, on va vous donner quelque chose de totalement différent – la chose que vous ne saviez même pas que vous vouliez voir !” »

Cette bande-annonce, déjantée et déjà pleine d’ironie, semble mettre en images ce que suggérait l’actrice. Au-delà du ton léger, s’esquisse aussi un discours sur le rôle traditionnel de la femme, conditionnée dès la petite enfance à devenir mère. La Barbie géante qui déclenche la révolte des fillettes n’est donc pas seulement une top modèle, un idéal féminin à la plastique parfaite, mais aussi un symbole de libération de la femme, capable d’endosser tous les rôles : Barbie princesse, Barbie cavalière, Barbie vétérinaire, Barbie skieuse, surfeuse ou pilote d’avion.

Au milieu des quelques plans de l’univers rose flashy et bleu lagon de Barbie, on entrevoit également Ryan Gosling en Ken et Simu Liu qui danse.

Le film Barbie, réalisé par Greta Gerwig (Lady Bird, Les filles du docteur March) et co-écrit avec Noah Baumbach (Marriage Story) est en développement depuis huit ans et a connu bon nombre de bouleversements. Amy Schumer et Anne Hathaway étaient pressenties pour le rôle principal des premiers scripts ; Alethea Jones ou Patty Jenkins auraient pu en être réalisatrice.

Barbie sortira finalement sur grand écran le 21 juillet 2023.

Aésane Geeraert

Teaser VF

Teaser VO