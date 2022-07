Sept ans après Joy, David O. Russell revient à la réalisation avec le trio Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington dans un film noir attendu pour le 2 novembre en salles.

Les whodunit extravagants, stylisés et dotés d’un casting prestigieux ont décidément le vent en poupe depuis les adaptations des romans policiers d’Agatha Christie par Kenneth Branagh, comme Le Crime de l’Orient Express en 2017 et Mort sur le Nil en 2021.

Alors que la suite de À couteaux tirés de Rian Johnson, véritable succès de 2019, devrait arriver sur Netflix dans le courant de l’année et que See How They Run avec Sam Rockwell et Saoirse Ronan a dévoilé sa bande-annonce, c’est au tour du nouveau film de David O. Russell.

Absent depuis 2015, et près de dix ans après son succès Happiness Therapy, le réalisateur retourne derrière la caméra pour une enquête portée par Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington.

Amsterdam suit deux soldats et une infirmière, des amis proches qui se retrouvent accusés à tort d’un meurtre. Leur enquête, afin de prouver leur innocence, mettra à jour l’un des complots les plus secrets des États-Unis dans un mélange de faits historiques et fictionnels.

Se déroulant dans les années 50, la bande-annonce met en valeur l’esthétisme de cette époque par un jeu de lumière rappelant les films de noirs dont s’inspire le cinéaste. Sous la musique de Teen Years After, I’d Love To Change The World, les trois amis se lancent dans une enquête dans le but de sauver leur propre vie.

Sur leur chemin, Christian Bale (The Dark Knight Rises), Margot Robbie (The Suicide Squad) et John David Washington (Tenet) croiseront la route d’Anya Taylor-Joy (Split), Chris Rock (Spirale : L’Héritage de Saw), Matthias Schoenaerts (Red Sparrow), Michael Shannon (La Forme de l’eau), Mike Myers (Austin Powers), Taylor Swift, Zoe Saldaña (Les Gardiens de la Galaxie), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) et Robert De Niro (The Irishman).

Amsterdam est annoncé dans les salles de cinéma françaises d’ici le 2 novembre.

Emilie Bollache