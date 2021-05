Le prochain film du réalisateur de Rogue One et de Godzilla sera basé sur un scénario qu’il a lui-même écrit, et qui mettra à l’écran John David Washington, fils de Denzel .

C’est l’union de deux grands talents qui s’annonce. D’un côté, Gareth Edwards, réalisateur de Monsters, son premier long métrage, de Rogue One, excellent spin-off de la saga Star Wars, et du Godzilla qui a permis à Warner Bros. de lancer son MonsterVerse, jusqu’à Godzilla vs. Kong d’Adam Wingard cette année.

De l’autre, John David Washington, fils de Denzel, et surtout star de BlacKkKlansman de Spike Lee, de Tenet de Christopher Nolan, et plus récemment de Malcolm and Marie de Sam Levinson, sorti sur Netflix. Il vient également de sortir du tournage du prochain David O. Russell, produit par New Regency, où il croisera Margot Robbie, Robert de Niro et Christian Bale.

D’après Deadline, Edwards et Washington travailleront donc ensemble sur True Love, nouveau projet du réalisateur, également produit par New Regency. On ne sait encore que très peu de choses sur le scénario : il est issu d’une idée originale de Gareth Edwards, et sera dans le registre de la science-fiction.

Ce sera le premier film de Gareth Edwards depuis Rogue One. Deadline explique que le réalisateur a développé depuis 2016 plusieurs projets, et qu’il voulait « s’assurer que son prochain projet serait le bon avant de s’y engager ». Il faudra encore attendre pour avoir une date de tournage et de sortie.

Théotime Roux