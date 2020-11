La star montante John David Washington multiplie les projets et rejoint le casting de Born to Be Murdered, un thriller « à l’européenne » pour Netflix.

L’acteur américain et fils de Denzel Washington (Tenet, BlacKkKlansman) est de plus en plus sollicité. Et pas seulement pour le grand écran. Il a également plusieurs projets pour la plateforme Netflix.

Si on le retrouvera prochainement dans une comédie romantique en noir et blanc intitulée Malcolm et Marie, il rejoint un projet de thriller dont les droits ont été récemment acquis par le géant du streaming, selon The Hollywood Reporter. Aucune date n’est encore annoncée mais une sortie serait prévue début 2021.

Born to Be Murdered raconte l’histoire d’un couple de touristes en vacances à Athènes, qui se retrouve pris au piège dans une machination mortelle. Washington partagera l’affiche avec l’actrice suédoise Alicia Vikander (Lara Croft et oscarisée pour The Danish Girl). La Luxembourgeoise Vicky Krieps (Phantom Thread, Millenium) et l’Américain Boyd Holbrook (Narcos, The Predator) complètent le casting.

Le film, bien que tourné en langue anglaise et porté par une star américaine, est fortement rattaché aux productions européennes. Il s’agit en effet de la première réalisation de Ferdinando Cito Filomarino, jusque-ici connu pour être l’assistant de Luca Guadagnino, réalisateur de Call Me by your Name, A Bigger Splash et du remake de Suspiria. Guadagnino lui-même produit le long-métrage, avec Marco Morabito pour Frenesy Film. Le reste de la production comprend Francesco Melzi d’Eril et Gabriele Moratti pour la société MeMo. Rodrigo Teixeira sera chargé de la production exécutive via RT Feature.

Le scénario est écrit par Kevin Rice, d’après une histoire de Filomarino lui-même. Quant à la partition musicale, elle sera fournie par le célèbre compositeur japonais Ryuichi Sakamoto (Furyo, Le Dernier Empereur).

En somme, une belle réunion de talent pour un film qui s’annonce d’une grande qualité. Infatigable, John David Washington vient également de rejoindre le casting du prochain film de David O. Russell, aux côtés de Margot Robbie et Christian Bale.

Raphaël Mussard